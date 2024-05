Quando gioca Sinner al Roland Garros: orari tv e precedenti con Eubanks

Parigi, 26 maggio 2024 - Dopo lo stop a causa dei problemi fisici, Jannik Sinner si appresta a tornare in campo a quasi un mese di distanza dall'ultimo match disputato (quello contro Khachanov al Masters 1000 di Madrid, datato 30 aprile). L'azzurro debutta nell'edizione 2024 del Roland Garros in occasione della sfida, valevole per il primo turno, contro Christopher Eubanks, numero 43 della classifica mondiale. Il nostro portacolori troverà dall'altra parte della rete un avversario che non sta vivendo un grande, per usare un eufemismo. Il tennista a stelle e strisce infatti è reduce da sei sconfitte consecutive, e 10 nelle ultime 11 partite disputate. Non solo, perché in questa stagione l'americano ancora non ha ottenuto un successo sulla terra battuta. Insomma, per Sinner l'ostacolo non sembra così arduo, ma l'incontro sarà comunque un appuntamento importante per testare le condizioni dell'anca curata al J Medical di Torino, e che lo ha costretto a saltare gli Internazionali d'Italia. Dovesse riuscire a prevalere sul rivale, l'altoatesino affronterebbe poi il vincente del match tra il croato Borna Coric e il francese Richard Gasquet.

L'unico precedente

Sinner ed Eubanks si sono sfidati in una sola occasione, che risale al 2022, quando il 22enne ebbe la meglio rispetto al classe '96 nel secondo turno degli Us Open. Sul cemento di New York, il nativo di San Candido si impose in tre set (6-4, 7-6, 6-2).

Le parole di Sinner

Non ho grandi aspettative per questo torneo, ma cercherò di divertirmi in campo e di esprimere un buon tennis - ha detto Sinner in vista dell'esordio al Roland Garros 2024 - Le mie condizioni? Sto recuperando al 100% la mia forma fisica, cosa che è prioritaria su tutto il resto. Sono consapevole che la prima settimana sarà molto dura, ma spero di poter vincere, così da poter crescere il mio livello e la fiducia nel mio gioco“.

Orario e dove vedere il match

La sfida fra Sinner ed Eubanks è in calendario per lunedì 27 maggio sul Suzanne-Lenglen Stadium. Trattandosi del primo incontro di giornata, comincerà alle 11. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now e Dazn.

