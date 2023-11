Quando gioca Sinner in finale e dove vederla. Guida all’ultimo atto delle Atp Finals 2023

Torino, 18 novembre 2023 - Il primo finalista c'è, ne manca ancora uno. Con la vittoria per 2-1 (6-3,6,7, 6-1) contro Daniil Medvedev, Jannik Sinner è il primo finalista delle Nitto ATP Finals 2023. Il tennista altoatesino, autore di un'altra splendida prova in semifinale, sfiderà il vincitore della gara tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. La sfida tra il campione serbo e il talento spagnolo, in programma questa sera alle ore 21, sarà la migliore espressione tra la vecchia scuola contro la nuova, l'esperienza contro la gioventù. Djokovic ha all'attivo 6 Finals, con l'ultima conquistata l'anno scorso sempre qui a Torino battendo in finale contro Casper Ruud, mentre Alcaraz presentatosi come numero 1 del ranking Atp è alla sua prima apparizione in questo prestigioso torneo. Chi uscirà vincitore dalla seconda semifinale giocherà domani contro Jannik Sinner la finalissima. Il match per il trofeo è in programma domenica 19 novembre non prima delle ore 17 sempre sul campo in cemento del Pala Alpitour. L'orario preciso dipenderà dalla durata della finale del torneo di doppio che inizierà alle ore 15 sempre sullo stesso campo, dunque nel caso in cui la prima partita dovesse prolungarsi ecco che slitterebbe l'orario di inizio della finale del singolare. Nel caso in cui il nostro Jannik dovesse incontrare Nole, si tratterebbe di una sorta di rivincita per il serbo visto che i due si sono già affrontati nel girone Rosso, regalando a tutti gli appassionati (e non solo) una partita splendida vinta dal classe 2001 al terzo set con i parziali di 5-7, 7-6 (7-5), 6-7 (2-7). Nel secondo caso, cioè con l'eventuale sfida tra Sinner e Alcaraz potremo gustarci un match tra due dei talenti più vividi di tutto il circuito Atp, con il vincitore (chiunque sia dei due) che per la prima volta in carriera si forgerà del titolo di 'Maestro'.

Dove vedere la finale

La finale delle Nitto Atp Finals tra Jannik Sinner e il vincente della seconda semifinale tra Novak Djokovic, classificatosi secondo nel Gruppo Verde, e Carlos Alcaraz, primo nel Gruppo Rosso, sarà visibile sia su Sky Sport e Now tv sia sui canali Rai e in streaming su Raiplay.

In palio un montepremi stellare e tanti punti per il ranking

Le Nitto Atp Finals assegnano punti sia nella classifica Race, cioè annuale, sia in quella Atp che tiene conto dei risultati da un anno all’altro. Tanti, tantissimi i punti in palio a Torino, a cominciare dalla vittoria del girone che è valsa a Sinner e Alcaraz ben 200 punti, che salgono a 400 in caso di vittoria in finale e 500 in caso vittoria del torneo. Sfortunatamente, sia in termini di punti che in termini economici, è già scongiurata l'ipotesi di un tennista che vinca da imbattuto, ma in quel caso avrebbe incassato 1500 punti in entrambe le classifiche. Passando al montepremi, i singolaristi prima di tutto incassano un premio di partecipazione di 325 mila dollari (mentre le riserve, come Hubert Hukacz, 152 mila dollari di partecipazione). In seguito per chi ha vinto il proprio girone, ovvero Sinner e Alcaraz, la somma è stata di 390mila dollari a testa. Nelle ultime due gare si vola altissimo: 1.105.000 dollari per la vittoria in semifinale e 2.201.000 dollari per chi vince la finalissima. Vale la pena, inoltre, ricordare che se un tennista avesse vinto da imbattuto avrebbe portato a casa solo in finale 4.801.000 dollari.

