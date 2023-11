Sinner-Medvedev 5-3, Jannik avanti di un break. La semifinale delle Atp Finals in diretta

Torino, 18 novembre 2023 – Niente riposino post prandiale per gli italiani. Dalle 14:30 circa sono in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev per la semifinale delle Atp Finals 2023 di Torino. Diretta tv in chiaro su RaiDue e live anche su Sky Sport per una partita che tiene i tifosi azzurri con il fiato sospeso. Il 22enne di Sesto Pusteria arriva al penultimo atto della sfida tra ‘Maestri’ – primo italiano nella storia a riuscirci – con un percorso netto: al tappeto, nell’ordine, Tsitsipas, Djokovic e Rune. Primo nel suo girone, Jannik trova oggi la sua (ex) bestia nera, il russo che lo aveva annichilito nei precedenti (6-0) fino alle due recenti finali di Pechino e Vienna, entrambe vinte da Sinner. Il numero tre del ranking Atp non è più un tabù, così come non lo è più Novak Djokovic, battuto da Sinner martedì scorso al termine di un match spettacolare e intenso. Il serbo, già matematicamente numero uno del mondo a fine stagione, si è qualificato ‘grazie’ al successo di Jannik su Rune e trova stasera (ore 21) l’altro enfant prodige del tennis mondiale, Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha liquidato ieri proprio Medvedev con un doppio 6-4, riprendendosi di forza il primo posto nel girone dopo il ko all’esordio con Zverev. La finale del torneo è in programma domani non prima delle 17 (dipende da quanto durerà la finale del doppio).

14:14 Medvedev torna a vincere un game Dopo tre game consecutivi persi, Medvedev vince il sesto gioco senza troppi patemi. Punteggio di 4-2 14:09 Sinner tiene il servizio: 4-1 Brivido a inizio del quinto game: Medvedev va avanti 30-0 sul servizio di Sinner che rimonta, sorpassa il russo e chiude ai vantaggi. Ancora errore gratuiti da parte del numero 3 del mondo 14:03 Break di Sinner Clamoroso Jannik: recupera da 40-0 sul servizio di Medevedev e porta a casa il break. Decisivo, ai vantaggi, un errore gratuito di dritto del russo. Sinner avanti 3-1 13:50 Sinner avanti 2-1 Medvedev tiene il servizio, poi Jannik chiude il terzo game ai vantaggi. Gioco caratterizzato da diverse seconde di servizio, con l'azzurro che si fa rimontare dal 40-0 e concede anche una palla break. Poi risale e porta a casa il game grazie a un lungolinea out del russo 13:46 Sinner parte bene Primo game per Jannik che chiude sul 40-30 il gioco. 13:35 Sinner e Medvedev in campo Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono scesi in campo a Torino: si stanno scaldando in vista dell'inizio del match. Decibel a mille all'ingresso dell'azzurro, con lo speaker che chiama il suo nome e l'arena torinese che risponde con un'ovazione 13:04 Sinner ha già incassato 1,5 milioni di dollari Jannik Sinner, oltre al prestigio di arrivare alle semifinali imbattuto e ai 600 punti validi per il ranking (200pti a vittoria), ha già messo nel salvadanaio un montepremi di $1.495.500, frutto del premio di partecipazione pari $325.500 assegnato a ciascun finalista a cui vanno ad aggiungersi altri $1.170.000 vinti nei tre match da lui sin qui disputati. Con un premio pari a $390.000 per ogni vittoria ottenuta nel girone, l'italiano ha ora l'occasione di provare ad aggiudicarsi altri $1.105.000 che andranno in palio al vincitore della semifinale che oggi lo vedrà opposto al russo Daniil 13:02 Bolgia a Torino Tutto pronto a Torino per la semifinale tra Sinner e Medvedev. Il PalaAlpitour va via via riempendosi, in un'atmosfera incandescente. Sugli spalti, come sempre, i carota boys, ormai iconici tifosi dell'altoatesino. 13:01 Sinner favorito per i bookmakers Jannik Sinner lanciatissimo anche per i bookmakers: i betting analyst di Planetwin365 e di Newgioco, infatti, vedono il trionfo del nativo di San Candido rispettivamente a 1,61 e 1,64. Si sale, invece, tra 2,27 e 2,28 per Medvedev. Analizzando il set betting, secondo i bookmaker sarà una partita che si risolverà in due set: a guidare nelle quote è il 2-0 per Sinner a 2,47, mentre una vittoria in due set di Medvedev vale 3,75 volte la posta giocata. A 4,15 e 4,55, rispettivamente, una vittoria in tre set per Sinner e Medvedev.