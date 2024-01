Rafa, sconfitta e dolore all’anca. Tifosi in ansia per il campione: "Spero non sia nulla di grave"

Jordan Thompson ferma la scalata al ranking di Rafa Nadal. L’australiano ieri mattina ha battuto il mancino di Manacor ai quarti di finale del ’Brisbane International’, Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland. Sono momenti di apprensione per il pluricampione slam "Spero di avere la possibilità di allenarmi la prossima settimana e andare all’Australian Open. Ora, onestamente, non sono sicuro al 100% di nulla", ha detto dopo il match, tenendo sulle spine i fan. Rafa ha spiegato di aver sentito dolore vicino all’anca, nella stessa zona dove è stato operato per curare la lesione al flessore. E dopo ha un po’ tranquillizzato i tifosi: "L’anno scorso ho sentito immediatamente qualcosa di drastico, oggi invece no".

Contro Thompson il maiorchino si è arreso 5-7 7-6(6) 6-3 dopo una battaglia durata tre ore e 26 minuti. Rafa, grazie alle vittorie nei turni precedenti aveva iniziato a risalire la china in classifica, recuperando ben 221 posizioni e alendo il 451ª piazza. Occasione sfumata per riguadagnare altri cento posti: non mancano i rimpianti a Nadal, che nel secondo set spreca tre match-point.

Thompson sulla sua strada troverà adesso Grigor Dimitrov, numero 2 del seeding, che si è sbarazzato per 6-1 6-4 di Rinky Hijikata. Nella parte alta del tabellone, invece, l’altra semifinale metterà di fronte la prima testa di serie Holger Rune – a questo punto favorito per la vittoria finale – e Roman Safiullin, reduce dal successo nei quarti su Matteo Arnaldi. Il genovese era rimasto l’unica speranza azzurra nel torneo australiano.