Morto Rino Tommasi, icona del tennis in tv con Gianni Clerici

Verona, 8 gennaio 2025 – Se ne è andato a 90 anni nella sua Verona Salvatore Tommasi, per tutti Rino, pilastro del giornalismo sportivo, noto soprattutto per le sue telecronache di tennis e pugilato di cui era grande esperto. Tennista lui stesso di discreto livello (ha vinto quattro titoli di campione italiano universitario e due medaglie di bronzo ai Giochi mondiali studenteschi), ha ricoperto ruoli nella Federtennis, prima di dedicarsi al giornalismo.

Il pugilato

Della sua passione ha fatto la sua professione: muove i primi passi scrivendo di sport per Il Messaggero per poi entrare nella redazione sportiva di Tuttosport e infine della Gazzetta dello Sport. Ma ha collaborato anche con La Repubblica, Il Gazzettino di Venezia e Il Mattino di Napoli. All'inizio degli anni Settanta fonda anche una sua rivista, ‘Tennis Club’. Nel frattempo decolla la sua carriera di organizzatore di incontri di pugilato. Riesce a portare la grande boxe internazionale al Palaeur di Roma, che negli anni ‘60 scalza Milano come piazza mondiale.

Il tennis

Dal 1981 diventa direttore dei servizi sportivi della rete televisiva Canale 5, 10 anni dopo approda a Tele+. Sulle reti Fininvest conduce il rotocalco ‘La grande boxe’.

Ma pubblico lo ricorderà soprattutto per le sue telecronache di tennis condotte in coppia con l’amico Gianni Clerici (morto a 91 anni nel 2022) fino al 2010: da Tv Koper Capodistria, la storica emittente italo slovena, passando per Tele+ a Sky Sport. E’ stato premiato dall'Atp nell'82 e nel '91 come giornalista di tennis dell'anno.

Le statistiche di ComputeRino

Clerici lo chiamava ‘ComputeRino’, per la sua capacita maniacale di ricordare primati e statistiche. ‘Dottor Divago’ era invece il soprannome scherzoso data da Tommasi a Gianni. Ironia, competenza e gentilezza ne hanno fatto un’icona dello sport in tv.