Wimbledon, i risultati degli italiani al primo turno

Londra, 1 luglio 2024 – Comincia discretamente bene lo slam londinese per i tennisti italiani: 4 su 5 (in attesa di Bellucci, partita sospesa riprenderà domani) passano al secondo turno, lanciando buoni segnali e dimostrando che, a Londra, l’Italia c’è. Vince Jannik Sinner contro il quasi omonimo Yannick Hanfmann: dopo 2 set dominati, nel terzo periodo un piccolo passaggio a vuoto della testa di serie numero 1 del torneo, che perde il servizio e chiude il set sotto 3-6. Nel quarto set Jannik spazza via ogni possibile pensiero di rimonta dell’avversario, vincendo per 6 game a 3 e prendendosi il secondo turno. Berrettini, invece, si comporta alla grande contro un avversario difficile come Fucsovics: dopo il primo set vinto al tie-break (7-3), il romano sale in cattedra vincendo il set successivo per 6-2. Nel terzo Fucsovics si riavvicina (6-3 per l’ungherese alla fine), ma nel quarto l'ex top ten sale nuovamente di livello, sconfiggendo 6-1 l’avversario e qualificandosi al prossimo turno, nel quale troverà proprio Sinner. Molto bene Sonego, che in 3 set si sbarazza della testa di serie numero 31 Mariano Navone: 6-4, 7-6, 6-4 il risultato finale, con il torinese che chiude il match con un totale di 115 punti totali a 93: nel prossimo incontro affronterà Bautista Agut. Stesso discorso vale per Fabio Fognini, che sempre in 3 set passa sul francese Van Assche senza dover faticare più di tanto: 6-1, 6-3, 7-5 per il tennista di Sanremo, che accede quindi al secondo turno che però sarà decisamente più impegnativo. Mercoledì infatti Fabio affronterà l'ostico Casper Ruud, testa di serie numero 8: il norvegese predilige la terra battuta, ma rimane comunque un avversario temibilissimo e servirà una grande prova da parte di Fognini per poter proseguire nel torneo. Chi è costretto ad abbandonare, purtroppo, è Matteo Arnaldi. Dopo un inizio spettacolare, nel quale il tennista ligure è andato avanti di due set in appena 1 ora e 20 minuti, viene rimontato da Tiafoe, che vince i successivi tre set e si conquista il pass per il prossimo turno. 7-6, 6-2, 1-6, 3-6, 3-6 il risultato definitivo del match tra Matteo e il numero 29 del mondo. Non riesce a concludere il match, invece, Mattia Bellucci, che dopo un inizio sicuramente positivo, nel quale ha vinto 2 set su 3 contro l’americano Ben Shelton, ha visto interrotta la sua partita, che riprenderà solamente domani. Nelle prossime 24 ore saranno impegnati anche Darderi (contro Choinski), Nardi (contro Etcheverry), Musetti (contro Lestienne) e Cobolli (contro Hijikata), mentre mercoledì è già tempo di verdetti, con il derby italiano tra Sinner e Berrettini che infiamma il tabellone.