Ritorno ok in Arizona. Berrettini. Araba... Felice dopo sei mesi

"Sono felicissimo, sembra siano passati dieci anni dall’ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte". La rinascita di Matteo Berrettii dopo oltre 6 mesi di assenza dai campi di gioco arriva nel Challenger di Phoenix (cemento, prize money di 225mila dollari) contro il 23enne francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp, per 3-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 42 minuti . il 27enne romano, scivolato al numero 154 del mondo ha poi raccontato. "Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club", aggiunge il 27enne romano, vincitore sul cemento dell’Arizona nel 2019. Al prossimo turno lo aspetta il vincente del match tra il francese Arthur Cazaux, numero 77 Atp e l’australiano Adam Walton, numero 150. "Vediamo come mi sveglio domani mattina, sono un po’ stanco ma mi sento bene. Qui ho con me anche il mio fisioterapista, che conosce benissimo il mio corpo. Sono davvero felice", conclude Berrettini, cancellato dal grande tennis per una incredibile serie di infortuni e finito nelle cronache più per le vicende amorose che per la racchetta. Dopo la rottura con Melissa Satta è stato avvistato in compagnia di Federica Lelli, ex del cantante Ultimo I due sono andati a pranzo insieme, scatenando i gossip. Berrettini aveva ufficializzato la fine della storia con Satta in una conferenza stampa a Montecarlo: "Abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro".

p. f.