Roland Garros: Alcaraz liquida Tsitsipas in tre set, affronterà Sinner

Parigi, 4 maggio 2024 - Nell'ultimo match di giornata dei quarti di finale del Roland Garros 2024 Stefanos Tsitsipas affronta Carlos Alcaraz. La sfida che chiude la giornata decreterà chi sfiderà in semifinale Jannik Sinner, fresco numero 1 del ranking Atp in virtù del forfait di Novak Djokovic. I due si ritrovano ancora ai quarti di Parigi come l’anno scorso, quando vinse lo spagnolo. Infatti, per il greco, Alcaraz è un tabù: cinque sconfitte su cinque.

Primo set

Quale errore di troppo del greco in avvio, tra passanti e dritti troppo frettolosi, Alcaraz ringrazia ed è subito break dopo 3 minuti. Continua a macinare lo spagnolo che si porta subito sul 2-0 senza troppa fatica. Tsitsipas sfrutta la risposta da lontano del classe 2003 per preparare due buoni attacchi consecutivi per il 30-0, concede un 15 e poi chiude il gioco sfruttando una risposta lunga del nativo di El Palmar per il 2-1. Al quarto game un lungolinea di rovescio dello spagnolo sorprende l'avversario per il 40-30, poi kick vincente per il 3-1. Torna al servizio e tiene il turno di battuta Tsitsipas che concede un solo 15 per doppio fallo e poi sul 40-15 chiude bene a rete. Non sbaglia quasi nulla anche Alcaraz, solo un 15 del greco e 4-2. Bene al servizio il classe '98 di Atene va sul 30 e poi sfrutta le mancate risposte dello spagnolo ai suoi kick per il 4-3. Partita molto rapida fino a questo momento, l'ottavo game comincia dopo meno di trenta minuti di gioco. Perfetto il numero tre del mondo al servizio, fatica a rispondere il greco che non riesce a superare i 15 nemmeno in questa situazione. Break al primo e al nono gioco per Carlos Alcaraz che chiude il primo set 6-3 in 33 minuti.

Secondo set

Primo game del secondo parziale che comincia con Stefanos Tsitsipas che si arrabbia con sé stesso dopo aver sbagliato un altro dritto, il colpo che potrebbe dargli il vantaggio di questo match anche perché continua a soffrire di rovescio. Alcaraz sale a 40 solo con errori dell'avversario e poi chiude con una stop volley perfetta, altro break. Parla tantissimo con il suo papà-allenatore il greco e dimostra anche un po' troppo nervosismo per essere solo all'inizio del secondo set, il problema è che sembra rivivere esattamente i film delle scorse cinque gare contro lo spagnolo. Sbaglia due smash semplicissimi Tsitsipas e il pubblico del Philippe-Chatrier capisce il momento e prova a incoraggiarlo, ma è break Alcaraz per il 2-0. In questo momento, anche per via del tanto nervosismo e scoraggiamento del greco, il livello di tennis tra i due è completamente diverso: Alcaraz non ha problemi a salire sul 3-0. Sale sul 30-0 il numero 9 del mondo, ma poi di talento pareggia con due colpi di tocco Alcaraz. Chiude, finalmente, lo smash Tsitsipas per il 40-30 e poi chiede l'aiuto del pubblico, ma tira il gioco ai vantaggi lo spagnolo. Meraviglioso scambio per il vantaggio di Stefanos che prima si vede rispondere su uno smash con una smorzata, ma è bravo a muoversi di piedi e incrociare, poi chiude il game con una prima. Alcaraz però continua a essere una macchina a servizio e, salvo un paio di passaggi a vuoto, sale sul 4-1. Va veloce anche il sesto gioco, Tsitsipas tiene il servizio e senza sforzo va sul 4.2. Break del greco che ora prova a entrare di voglia in partita e si riporta sotto di un solo gioco. Ancora il figlio di Apostolos che tiene il servizio e fa 4-4. Ruggito del numero tre del mondo che tiene a zero il greco e rimette il naso avanti. Resta lì il classe '98 allungando il set, ora è più preciso nelle prime e nelle seconde di servizio il greco: è 5-5. Insiste sullo smash Carlos e ha ragione lui per il 15 pari nell'undicesimo game, con un bel kick va sul 40-15 e chiude il gioco sfruttando un errore dell'avversario. Stefanos Tsitsipas al servizio per portare il set al tiebreak. Lo spagnolo va a punto solo con una pregevole volée e con un errore del numero 9 che però è concentrato e chiude la faccenda con un dritto per il tiebreak, 6-6. Due colpi perfetti di Alcaraz che resta lucido nel momento più importante e sale sul 5-1 con anche un paio di errori dell'avversario. Tsitsipas si lamenta con il giudice di sedia perché Alcaraz fa qualche verso di troppo durante gli scambi, il pubblico non gradisce. Di grinta il greco fa due punti in fila, poi però la risposta non è eccellente e subisce il punto del 6-3. Non passa la smorzata di Tsitsipas e Alcaraz vince il tiebreak 7-3 per il 2-0.

Terzo set

Tsitsipas tiene il servizio e per la prima volta nel match è davanti ad Alcaraz nel conto dei giochi di un set. Risponde subito lo spagnolo che sale sul 40-15 e chiude con un ervizio in kick e dritto in contropiede. Nel terzo gioco assolo di Stefanos che tiene a zero l'avversario e mostra un paio di colpi notevoli come quello del 30-0: servizio e rovescio lungolinea vincente, uno dei pochissimi in questa partita. Quarto game con lo spagnolo che è a tutto campo: servizio, inside in e stop volley per il 30-0. Un punto a testa e per chiudere c'è un rovescio largo del greco, è 2-2. Quinto game con gli animi che si scaldano: serve and volley del greco che si salva con una fantastica demi-volèe e tira lo smash da vicino al corpo di Alcaraz, il nativo di Atene si porta sul 3-2. Si porta sul 40-15 e poi chiude con un rovescio sulla seconda di servizio Alcaraz che fa 3-3. I due si rispondono colpo su colpo, tenendo sempre il servizio fino a questo momento. Male Tsitsipas nel settimo game: sale 30-0, poi due doppi falli e regala il gioco a Carlos che breakka anche in questo set, è 4-3. Continua a non funzionare il rovescio dell'ateniese che sbaglia anche un lungolinea da pochi passi alla rete, poi con una prima perfetta e un rovescio lungolinea Alcaraz fa 5-3, Cambio racchetta per Stefanos Tsitsipas che ora serve per rimanere nel match. Volée corta di rovescio che va a segno e ace per il 30-0 del numero 9, che porta a casa il game concedendo due 15, è 5-4. Due errori di fila di dritto dello spagnolo che serve per la partita. Il ragazzo di El Palmar rimonta sul 30 pari, altra risposta fuori di un niente e 40-30. Con una smorzata perfetta è gioco, partita, incontro Carlos Alcaraz che chiude il terzo set 6-4.