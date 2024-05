Roland Garros: spettacolo Arnaldi, annichilisce Rublev e vola agli ottavi

Parigi, 31 maggio 2024 - Perfetto, semplicemente perfetto. Matteo Arnaldi tira fuori una prestazione da incorniciare contro il numero 6 del ranking Andrey Rublev e vince 3-0 con i parziali 7-6 (8-6), 6-2, 6-4, accedendo per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros.

Sono bastate poco più di due ore di gioco al nativo di Sanremo per liquidare il russo e vincere per la terza volta contro un Top-10. Il classe 2001 non ha sbagliato nulla: efficace al servizio, attento in difesa e bravo a sfruttare ogni minimo vantaggio concessogli dall'avversario. Nel primo set i due si rispondono colpo su colpo, poi Rublev brekka nel settimo game, sfruttando anche qualche goccia di pioggia che comincia a scendere su Parigi e rende il campo ancor più pesante. Si continua a giocare, la pioggia non da problemi (anche perché è stato chiuso il tetto) e Arnaldi piazza un grande contro break portandosi sul 5-4, mentre aumenta il nervosismo del russo. Si va al tie break, dove c'è una vera e propria altalena di emozioni: l'azzurro si porta sul 4-1, Rublev rimonta fino al 5-6, ma poi di carattere Arnaldi chiude il parziale annullando il set point e piazzando un paio di giocate da campione. Nel secondo set è lotta con break di Arnaldi e subito contro-break di Rublev che sale 15-40 e va a segno con la seconda palla. Poi però comincia lo show del sanremese: break per il 3-2, tiene il servizio, Rublev è nervosissimo, altro break e poi set chiuso sul 6-2. Colossale. Non finisce qui, perché non sbaglia nemmeno il terzo set Arnaldi che ormai è nella testa dell'avversario: break nel settimo game per il 4-3, con Matteo perfetto in risposta e sul 30 pari si procura la palla break che non sbaglia e gli regala il vantaggio. L'azzurro tiene il servizio e nel decimo game chiude i giochi sul 6-4.

A fine partita l'azzurro non ci ha girato troppo intorno: "E' stata difficile, ho giocato il miglior tennis della mia vita. Rublev forse non era al massimo, ma sono davvero contento. Grazie al pubblico che mi ha dato tanta energia. Oggi le condizioni non erano semplici, abbiamo chiuso il tetto mentre giocavamo. E' un grande risultato contro un grande giocatore".

Agli ottavi di finale Matteo Arnaldi sfiderà il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Zhizheng Zhang, poi il match del quarto turno si giocherà domenica 2 giugno con campo e orario ancora da definire.