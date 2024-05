Roland Garros. Bellucci vince e aspetta Canas

Mattia Bellucci mette un altro mattoncino sulla strada che porta al tabellone principale del Roland Garros. Il 22enne bustocco, n°173 del mondo, ha eliminato nel 2° turno delle qualificazioni il sudafricano Lloyd Harris, n°128, per 6/1, 7/6(9). Partenza sprint di Bellucci, 5/0, prima di chiudere un paio di giochi a seguire. Nel secondo set Harris avanti di un break, ma Mattia lo ha agganciato sul 3 pari, tenendo fino al tie break dopo avere annullato quattro palle set. Qui il tennista della Malpensa Tennis Academy, alla terza occasione a suo favore, ha guadagnato per 11 punti a 9 il terzo e decisivo turno contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas (n°190 Atp). Niente da fare invece per Stefano Napolitano, superato 6/3, 6/2 dal giapponese Shintaro Mochizuki.Silvio De Sanctis