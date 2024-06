Roland Garros: orari e dove vedere la finale Zverev-Alcaraz

Parigi (Francia), 9 giugno – Il campo centrale Philippe Chatrier è pronto ad ospitare l’ultimo atto dell’edizione 2024 del Roland Garros – Open di Francia, uno dei quattro tornei dello slam del circuito tennistico Atp maschile. A sfidarsi per la vittoria della prestigiosa coppa messa in palio nel torneo parigino, nella finale che si disputerà oggi, domenica 9 giugno, a partire dalle 14.30 (il match sarà trasmesso in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery +), saranno il tedesco Alexader Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per il tennista nativo di Amburgo, in vantaggio 5-4 nei confronti diretti con Alcaraz, si tratta della prima finale parigina, a cui arriva dopo aver eliminato Nadal (6-3 7-6 6-3), Goffin (7-6 6-2 6-2), Griekspoor (3-6 6-4 6-2 4-6 7-6) e in semifinale il norvegese Rune Rune (4-6 6-1 5-7 7-6 6-2): “Credo che quando si arriva alla finale finale di un torneo slam, non ci siano avversari facili da affrontare – ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa – e se arrivi alla finale del Roland Garros te la sei meritata. Lo stesso vale per Alcaraz. Ha giocato un match fantastico contro Sinner, e in generale un grandissimo torneo. Mi aspetta, quindi un match molto difficile. Per vincere uno slam bisogna saper affrontare tutte le difficoltà e gli alti e bassi. Non lo si fa vincendo tutti i match senza difficoltà, ma passando attraverso tante battaglie. Bisogna saper recuperare da partite da cinque set e momenti difficili. Sono felice del cammino che ho fatto, di essere in finale ad un torneo del Grande Slam e di avere la possibilità di vincerlo. Da due situazioni come la finale dello US Open del 2020 e l’infortunio che ho subito due anni fa ne sono uscito più forte, affamato e con la voglia di vincere sempre più. Il 2021 è stato infatti di gran lunga il mio migliore anno. Non ho vinto uno Slam ma ho vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi e molte gare. Vedremo adesso come andrà la finale”. Dall’altra parte, come detto ci sarà il numero 3 al mondo, lo spagnolo Carlo Alcaraz, che è arrivato in finale dopo aver superato Wolf (6-1 6-2 6-1), De Jong (6-3 6-4 2-6 6-2), Korda (6-4 7-6 6-3), Auger-Aliassime (6-3 6-3 6-1), Tsitsipas (6-3 7-6 6-4) e l’italiano Jannik Sinner (2-6 6-3 3-6 6-4 6-3), che da lunedì sarà il nuovo numero uno al mondo, al termine di una semifinale combattutissima e chiusa dopo cinque set: “È stato un match molto combattuto – ha dichiarato lo spagnolo dopo la semifinale -, con un tennis di altissimo livello. La chiave è stata sfruttare tutte le chances che Jannik mi ha concesso. Sapevo che avrei dovuto cambiare i miri colpi e mi sono detto che sarebbe stata una sfida lunga. È un grande slam e si può giocare su cinque set. Erio conscio del fatto che avrei dovuto restare positivo”. Orari e dove dove vedere la finale: la finale del Roland Garros 2024 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sarà trasmessa domenica 9 giugno 2024 a partire dalle 14.30 in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery Plus.