Roland Garros: gli italiani in campo lunedì, orari e dove vedere i match

Parigi, 27 maggio 2024 - Dopo la vittoria di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Luca Nardi nel primo giorno del Roland Garros 2024, continuano le sfide del primo turno sulla terra rossa di Parigi. Giornata ricca con ben cinque italiani impegnati: Mattia Arnaldi, Fabio Fognini, Mattia Bellucci, Lorenzo Musetti e, ovviamente, sarà il primo giorno anche di Jannik Sinner che sfiderà lo statunitense Eubanks. Analizziamo le sfide dei nostri connazionali, vediamo chi sono gli sfidanti e dove poter seguire i match in televisione.

Arnaldi contro Fils e quella statistica incoraggiante

Matteo Arnaldi debutta a Parigi forte di un best ranking che lo vede alla numero 35. Davanti a lui ci sarà il padrone di casa Arthur Fils, numero 29, per una sfida tutt'altro che semplice dove il classe 2001 di Sanremo dovrà scrollarsi l'ultimo periodo non proprio roseo sulla terra rossa (eccezion fatta per Barcellona). C'è una statistica che strizza l'occhio all'azzurro: i due precedenti sono entrambi a suo favore, nel 2023 agli US Open, un match incredibile vinto da Arnaldi al quinto e quest'anno a Miami con un successo agevole 6-3, 6-4. Lo stesso ventitreenne però ha detto: "Questo posto per me è speciale perché qui ho giocato il mio primo Slam proprio l'anno scorso. Con Fils ci conosciamo bene, nei tre precedenti ho sempre vinto io ma non si giocava in Francia dove avrà tutto il pubblico a sostenerlo. Dovrò trovare una chiave per metterlo in difficoltà".

La partita tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils sarà sul campo Simonne Mathieu di Parigi e prenderà il via indicativamente per le ore 12:15, al termine di Masarova-Voundrousova. Match che sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Fognini contro Van De Zandschulp, per festeggiare al meglio il compleanno

Tre giorni dopo aver compiuto trentasette anni, Fabio Fognini scende in campo per affrontare Botic Van De Zandschulp al primo turno del Roland Garros 2024. L'obiettivo del sanremese è divertirsi e vincere quante più gare possibili in quello che ha sempre definito "il suo Slam preferito". Fognini arriva dall'eliminazione agli ottavi del Challenger di Torino per mano di Arnaldi, anche lui impegnato oggi. Poi i problemi fisici al Foro Italico l'hanno costretto ad abbandonare. Fin qui, dunque, una stagione travagliata per l'azzurro che vuole reagire ed eliminare subito l'olandese classe 1995, che sicuramente non è più lo stesso di qualche stagione fa e che ora è sceso sotto il numero 100 del ranking. C’è un solo precedente tra Fognini e Van de Zandschulp, giocato proprio su questi campi due anni fa e chiuso con il ritiro del nostro connazionale dopo aver perso i primi due set.

La partita tra Fabio Fognini e Botic van de Zandschulp sarà sul campo 13 e prenderà il via indicativamente verso le ore 14:15, al termine di Norrie-Kotov. La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Bellucci cerca l'impresa contro Tiafoe

Dopo aver superato le qualificazioni contro Canas con un 2-1 in rimonta, Mattia Bellucci scenderà in campo nel primo turno del Roland Garros contro Frances Tiafoe. Per il classe 2001 di Busto Arsizio si tratta del secondo main draw Slam in carriera, dopo gli Australian Open 2023. Dall'altra parte un tennista esperto come lo statunitense, numero 25 del mondo, ma il mancino azzurro ha le carte in regola per stupire. Si tratta del primo incontro di sempre tra i due.

La partita tra Mattia Bellucci e Frances Tiafoe sarà sul campo 6 e sarà il terzo match a partire dalle ore 11, dopo Collins-Dolehide, dunque l'orario di partenza potrebbero essere le 14:15. La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 del decoder Sky) o Eurosport 2 HD (canale 211 del decoder Sky), mentre la diretta streaming sarà su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

C'è Galan per Musetti al primo turno

Lorenzo Musetti si presenta al primo turno di questo Roland Garros non proprio al meglio. Fino a questo momento una stagione complicata per il carrarino che sulla terra rossa nn ha mai convinto particolarmente, inoltre le partite migliori le ha fatte nel circuito Challenger. Dall'altra parte della rete c'è il colombiano Daniel Elahi Galan, sicuramente alla portata di Lorenzo che ha già incontrato e battuto due volte il classe '96: nell’ATP250 di Napoli a ottobre 2022 e nel recente Challenger di Cagliari. Obiettivo vincere e convincere, per ritrovare quella forma e quel tennis che l'anno scorso gli hanno permesso di arrivare agli ottavi qui a Parigi. Serve una bella prestazione in questo Roland Garros, anche perché in caso di uscita nei primissimi turni potrebbe essere a rischio la top30 e, dunque, la partecipazione ai tornei maggiori come testa di serie.

Il match tra Lorenzo Musetti e Daniel Elahi Galan andrà in scena sul campo 12 e sarà l'ultima della giornata, dunque indicativamente per le ore 15:30. Come tutte le altre partite del Roland Garros 2024, anche questa sarà trasmessa dai canali Eurosport (canale 210 di Sky per Eurosport 1 e canale 211 di Sky per Eurosport 2), inoltre disponibile anche lo streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.