Sinner, oggi la finale contro Fritz. A che ora gioca: diretta tv anche in chiaro

Torino, 17 novembre 2024 - In campo per il titolo. A dividere Jannik Sinner dal trionfo alle Atp Finals resta solo Taylor Fritz, che a sorpresa ha avuto la meglio in semifinale del tedesco Alexander Zverev per 6-3, 3-6, 7-6. L'azzurro invece ha letteralmente demolito il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 6-2. Una prova di forza impressionante quella sfoderata dal numero uno del mondo, che fino a questo momento non ha perso neppure un set nella manifestazione in corso di svolgimento a Torino. L'italiano e l'americano si sono già sfidati nel secondo incontro del girone Nastase, con il nostro portacolori ad imporsi con un doppio 6-4. Quello odierno sarà un match completamente diverso, dato che ci si gioca il torneo, ma l'altoatesino si presenta all'appuntamento da grande favorito: dopo aver mancato il traguardo nell'edizione passata, stavolta il numero 1 del mondo non vuole sbagliare.