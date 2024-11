Montepremi Atp Finals 2024, quanto guadagna Sinner se vince la finale a Torino

Torino, 17 novembre 2024 – Appuntamento con la storia per Jannik Sinner. Dopo aver travolto Casper Ruud, il numero 1 del mondo punta a conquistare le Atp Finals nella finale in programma oggi alle 18 a Torino contro l’americano Taylor Fritz, vittorioso sabato nel match contro Alexander Zverev.

Per il campione azzurro c’è l’occasione di conquistare il primo grande torneo davanti al pubblico di casa e impreziosire ancora di più un 2024 stellare. Ma quanto potrebbe guadagnare Sinner conquistando il titolo di ‘maestro dei maestri’? Il montepremi delle Finals è da capogiro, non lontano dal premio record (6 milioni di dollari) che Jannik ha incassato il mese scorso conquistando in Arabia nel torneo esibizione Six Kings Slam.

Jannik Sinner è in finale alle Atp Finals

Il montepremi delle Atp Finals

Nessun torneo del circuito Atp può vantare il montepremi delle Finals. Gli otto migliori giocatori della stagione si dividono infatti una torta dal valore complessivo di 15.250.000 dollari: una cifra superiore a quella dell'anno scorso che si fermava a 15 milioni. Guardando i numeri ancora più nel dettaglio, si scopre che le Atp Finals valgono 331mila dollari per tennista soltanto per la partecipazione: l’unico vincolo è la disputa di tutti e tre i match del girone, a prescindere dal risultato. Nel caso si giochino due delle tre gare, l'assegno è pari a 248.250 dollari. Ogni vittoria nella prima fase vale la bellezza di 396mila dollari. La vittoria in semifinale vale 1.123.400 dollari, quella in finale il doppio, ovvero 2.237.200 dollari.

Quando guadagna Sinner se vince la finale

Jannik Sinner, al contrario di Fritz sconfitto proprio dall’italiano nel girone, arriva all’atto conclusivo del torneo da imbattuto. Per questo motivo è in corsa per il jackpot messo in palio dagli organizzatori: in caso di vittoria, infatti, porterebbe a casa la bellezza di 4,88 milioni di dollari. Sommati al premio vinto a Arabia, sarebbero oltre 10 milioni guadagnati in un mese. Una cifra monstre. Sinner, inoltre, con 16,6 milioni incassati con i soli tornei è il tennista che ha guadagnato di più nel 2024.