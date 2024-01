Sci, Strasser trionfa in slalom a Kitzbuhel. Nono Sala, Vinatzer ancora dietro

Kitzbuhel, 21 gennaio 2024 - Parla tedesco lo slalom di Kitzbuhel che ha chiuso la tappa austriaca di Coppa del mondo. Accanto alla Streif trionfo di Linus Strasser, abile a rimontare due posizioni nella seconda manche ai danni dello svedese Kristoffer Jakobsen, che era in testa nella prima manche, e dello svizzero Daniele Yule, mentre qualche big ha deluso come Manuel Feller solo quarto davanti al pubblico di casa, Clement Noel uscito nella seconda e un Henrik Kristoffersen lontano parente di un tempo. L’Italia non è stata in lotta per il podio ma ha trovato un discreto piazzamento dal solito Tommaso Sala, ormai in pianta stabile il miglior azzurro. Alex Vinatzer ha terminato la gara in sedicesima posizione.

Jakobsen a sorpresa, poi Strasser nella seconda

Nella prima manche c’è stato il ritorno ad altissimi livelli di Daniel Yule, bravo ad interpretare la pista austriaca e la sua neve, sempre insidiosa, ma proprio quando sembrava che il miglior tempo fosse il suo è sbucato Kristoffer Jakobsen con il pettorale 20 a prendersi la vetta con 5 centesimi sullo svizzero e 23 sull’idolo di casa Manuel Feller. Dietro di loro il tedesco Linus Strasser e il francese Clement Noel sono rimasti in posizione di attacco a 40 e 42 centesimi di ritardo. Gli altri si sono attestati attorno al secondo di distacco con Loic Meillard a 99 centesimi, Steven Amiez, con il pettorale 31, a 1”00, Marc Rochat a 1”05 e Dominik Raschner a 1”14. Si è salvato al pelo Henrik Kristoffersen, ancora in difficoltà e trentesimo, ultimo posto disponibile per la seconda, a 2”55. Prima manche in chiaro scuro per gli azzurri, il migliore è stato Tommaso Sala distanziato di 1”27 in dodicesima posizione, mentre Alex Vinatzer non è riuscito a generare velocità e ha pagato 1”68 in ventunesima piazza. Per l’Italia, usciti Gross e Kastlunger, in una prima manche con tanti DNF, ben 12 dei primi 29 pettorali, c’è stata la qualificazione di Simon Maurberger con il ventiseiesimo tempo a 2”37. Nella seconda c’è stata una buona rimonta di Istok Rodes, croato capace di risalire dalla ventiquattresima fino alla decima posizione, mentre l’impresa non è riuscita agli italiani con Sala che è risalito in nona posizione e Vinatzer rimasto fuori dai quindici in sedicesima piazza. Nella lotta al podio buon piazzamento del francese Steven Amiez, sesto con il pettorale 31, ma gli svizzeri non sono riusciti a portare a casa la contesa con Rochat e Meillard scesi di due posizioni. Alla fine la vittoria è andata a Linus Strasser, capace di rimontare sia su Kristoffer Jakobsen che su Daniel Yule, grazie al miglior tempo della seconda manche: trionfo in 1’40”36 con 14 centesimi sullo svedese e 20 sullo svizzero. Niente da fare per Clement Noel, fuori nella seconda manche dopo poche porte, così come Manuel Feller, troppo impreciso e quarto al traguardo con 79 centesimi di ritardo. A completare la top ten Amiez, Raschner, Meillard, Sala e Rochat. Crisi nera per Henrik Kristoffersen solo ventunesimo. Fuori l’altro azzurro Simon Maurberger.

Classifica slalom Kitzbuhel

Strasser 1’40”36 Jakobsen +0.14 Yule +0.20 Feller +0.79 Ryding +0.96 Amiez +1.51 Raschner +1.53 Meillard +1.84 Sala +1.96 Rochat +2.05