SELFIE CON AUTOIRONIA. Il campione e Zverev sullo stesso volo

"Almeno questa volta sono davanti a lui". Dopo le lacrime, Alexander Zverev riesce a prendere la sconfitta in finale a Melbourne con filosofia, anzi con ironia. Il post del tennista tedesco battuto da Jannik Sinner all’Open d’Australia nasce sul volo di rientro in Europa, condiviso proprio con il numero uno al mondo. ‘Sascha’ ha smaltito la delusione per l’ennesimo titolo Slam mancato e riconosce ancora una volta la superiorità dell’azzurro, che abbozza un sorriso nella fila più indietro. In fondo, il tennis è uno sport nobile anche per questo, perché lascia ben pochi strasichi dopo le battaglie in campo. Lo stesso Sinner, all’inizio dell’ottobre scorso, era volato da Pechino a Shanghai insieme a Carlos Alcaraz, che lo aveva appena battuto nella finale del torneo nella capitale cinese. Jannik si era poi aggiudicato il ‘1000’ successivo. Quella con Alcaraz è stata l’ultima sconfitta in campo per il numero uno, quattro mesi fa.

p.g.