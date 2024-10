Serie A1. Il Tennis Club Pistoia pesca la carta Cobolli

TENNIS

Può un singolo tennista far pendere in maniera decisa e quasi inappellabile la bilancia a favore della propria squadra, già solo con la sua presenza? Sì, se l’atleta in questione è attualmente uno dei primi trenta al mondo. Ed è la situazione che vivrà il Tennis Club Pistoia nell’affrontare il Tennis Club Parioli, nella terza giornata del campionato di Serie A1 fissata per dopodomani alle 10. E la variabile capace di far la differenza fra vittoria e sconfitta sarà rappresentata con tutta probabilità dalla presenza di Flavio Cobolli, numero 30 del ranking mondiale: con lui, il sodalizio romano parte in netto vantaggio sui rivali, come dimostrato dalla netta sconfitta imposta al TC Rungg. Senza il suo campione però, il potenziale offensivo della formazione cala notevolmente, pur rimanendo un gruppo competitivo e di tutto rispetto, la vittoria diventa alla portata. Ciò non vuole dire che, in caso di assenza di Cobolli, per Rossi e soci si prospetti una passeggiata di salute: dare il 110% è un obbligo, pur consci del fatto che potrebbe non bastare. Le note positive per i tennisti del presidente Luigi Brunetti ad ogni modo non mancano, ad iniziare dall’inserimento-lampo del francese Clement Chidekh che al debutto si è subito rivelato decisivo nello scorso match interno contro lo Sporting Club Sassuolo, dando un contributo fondamentale per il 3-3 finale. E da quella performance dovranno ripartire per tentare di espugnare Roma, sapendo che un eventuale successo garantirebbe il sorpasso in classifica ai danni dei romani (terzi a quota 3 punti, con il TC Pistoia a quota 1). A quel punto si aprirà il girone di ritorno: TC Pistoia – TC Rungg (27 ottobre) e Sporting Club Sassuolo – TC Pistoia (3 novembre) per poi chiudere il 10 novembre fra le mura amiche con il Tennis Club Parioli. Ed è facile intuire quali saranno le partite-chiave. "Nella scorsa partita abbiamo dimostrato di essere competitivi – ha commentato capitan Tommaso Brunetti – vedremo con quale formazione si presenteranno i nostri avversari: giocando ad armi pari, può succedere di tutto".

Giovanni Fiorentino