SERIE A1. Selva Alta Vigevano e Tennis Club Crema scaldano i motori: missione playoff

Selva Alta Vigevano e Tennis Club Crema rappresenteranno la Lombardia nel campionato di serie A1 a squadre, il cui inizio è fissato per domenica 6 ottobre con la prima delle sei giornate in programma. Quattro i gironi formati da altrettante formazioni: semifinali scudetto per le prime di ciascun raggruppamento, la seconda rimane in categoria, mentre terza e quarta spareggiano per salvarsi. Vigevano, campione d’Italia cinque anni fa e con la stella Mattia Bellucci (nella foto) in squadra l’anno scorso, è stato inserito nel girone 1 insieme a Park Tennis Genova, Eur Sporting Club Roma e Scuola Tennis Bassano. Crema gareggia nel girone 2 in compagnia di Circolo Tennis e Vela Messina, Tennis Club Sinalunga e ATA Battisti Trento. Per entrambe le compagini la qualificazione ai playoff si presenta complessa, anche se i quadri delle squadre partecipanti sono ancora in fase di completamento. Negli stessi giorni è previsto anche l’inizio della serie A2, che vede in campo maschile la presenza del Tennis Club Villasanta, mentre Circolo Tennis Ceriano e Tennis Club Lumezzane recitano la loro parte fra le donne. I brianzoli si giocano le loro chances nel girone 3, con Team Avino, Sporting Club Sassuolo, ASD Colle degli Dei, Circolo Tennis Lecce, Matchball Firenze e Società Canottieri Casale. Nei tabelloni femminili le bresciane sono nel gruppo 1 con ASD Tennis Training, Circolo Tennis Bologna, Tennis Club Genova 1893, CT EUR, Circolo Giotto e Sport Club Nuova Casale. Le brianzole nel girone 2 con Tennis Beinasco, Tennis Club Prato, CUS Catania, Apem Copertino, Tennis Club Parioli e Stampa Sporting. Silvio De Sanctis