Simone Bolelli e Andrea Vavassori: da Roma a Parigi, il sogno olimpico sulla terra battuta

Da Roma si vede Parigi, perché di sicuro Simone Bolelli e Andrea Vavassori possono puntare a dire la loro sulla terra delle Olimpiadi.

Intanto ieri al Foro Italico hanno centrato l’accesso alle semifinali, battendo Wesley Koolhof e Nikola Mektic, numero 7 del seeding, in modo nettissimo (6-4, 6-2 in un’ora e 17 minuti). Domani in semifinale giocheranno contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, l’altra è tra i numeri 1 al mondo, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, e la coppia rivelazione Sasha Bublik e Ben Shelton.

Ai Giochi, Bolelli e Vavassori vogliono lasciare il segno: "c’è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamo fare bene", racconta Bolelli dopo la vittoria nei quarti. "Per me sarebbe un’emozione incredibile, sono un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato", aggunge Vavassori.

Prima c’è Roma, contro avversari che Bolelli conoscere "molto bene, vista anche la partita a Montecarlo. Sarà una partita dura, ma ci prepareremo", dice lo specialista bolognese (nella foto): "Nel 2019 ho deciso di improntare il resto della mia carriera sul doppio. Mi sono tolto tante soddisfazioni".