Sinner, buona la prima in Australia. Ma steccano Arnaldi e Sonego

Melbourne (Australia), 10 gennaio 2024 – Antipasto slam dai sapori agrodolci per l’Italtennis. Non delude la grande attesa Sinner, che vince la sua prima partita dell’anno nella terra dei canguri. Ma Arnaldi e Sonego – gli altri due eroi della spedizione Davis – vengono subito eliminati dal torneo di Adelaide.

Dominata 64 60 la partita di Jannik contro l'australiano Marc Polmans, match d’esordio nell’esibizione pre-Australian-Open che sarà trasmessa su SuperTennis e SuperTenniX fino al 12 gennaio.

Sfida a senso unico contro il numero 116 del mondo: dopo il 3-4 iniziale, Sinner mette le marce alte e incamera 9 game di fila.

Quando gioca Sinner

Sinner tornerà in campo stanotte contro Casper Ruud, che ha sconfitto due volte su due a Vienna tra 2020 e 2021. Il match è il secondo in programma dall'una di notte.

C’è anche Matteo Berrettini

Gli organizzatori hanno annunciato anche la presenza di Matteo

Berrettini, che però non scende in campo nella seconda giornata. Il torneo, che nelle ultime edizioni non ha più avuto un vero e proprio tabellone né tantomeno un vincitore, vanta però una tradizione lunga e un albo d'oro di prestigio in cui spiccano le tre vittorie consecutive di Michael Chang (1995-97), Andre Agassi (2000-01, 2003) e Andy Roddick (2006-08).

Arnaldi e Sonego

Si ferma invece al secondo turno la corsa di Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego nell'Atp 250 di Adelaide che si sta disputando sui campi in cemento della città dell'Australia Meridionale, ultimo appuntamento insieme al contemporaneo torneo di Auckland.

Arnaldi, n.41, cede 6-7(5) 7-6(7) 6-4, dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza, al cileno Nicolas Jarry, n.18 del ranking e secondo favorito del seeding, dopo aver mancato un match-point nel tie-break del secondo set. Saluta Adelaide agli ottavi anche Sonego: il 28enne torinese, n.46 ATP, è stato sconfitto 6-4 7-6(10) dallo statunitense Sebastian Korda, n.29 del ranking.