Tennis, il caso Sinner e lo stop alle partite a notte fonda: Atp e Wta cambiano le regole

Roma, 9 gennaio 2024 – Una rivoluzione nel mondo del tennis. Jannik Sinner ha fatto scuola e Atp e Wta ora corrono ai ripari. Mai più partite del circuito che finiscono a notte fonda.

Nella passata stagione il tennista altoatesino si era dovuto ritirare dal Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo aver concluso il proprio incontro contro McDonald alle 02.37, non riuscendo ad avere il tempo fisico per poter recuperare in vista dell’ottavo di finale contro Alex de Minaur in programma poche ore dopo.

Adesso Atp e Wta, ovvero le due associazioni professionistiche (rispettivamente per uomini e donne), hanno stilato una serie di nuove regole di programmazione in modo da ridurre il numero di partite concluse in orari poco consoni. A causa delle critiche alle sessioni notturne, gli Australian Open inizieranno per la prima volta domenica anziché lunedì, in modo da distribuire le partite su più giorni.

Il comunicato pubblicato in giornata riferisce: "Il numero di partite finite tardi (si specifica: dopo la mezzanotte locale) è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, con un impatto negativo su giocatori e tifosi. Ciò è legato all’aumento della durata media degli incontri. Le nuove regole relative alla programmazione degli incontri saranno applicate agli eventi Wta e Atp e saranno in vigore da gennaio 2024".

Non più di cinque partite al giorno per campo (con inizio alle 11), con tre partite durante la sessione diurna e due partite durante la sessione serale. Nessun incontro può iniziare dopo le 23, a meno che non sia approvato dal supervisore Wta/Atp in consultazione con la direzione.

Gli incontri che non sono ancora iniziati alle 22.30 devono essere spostati su un altro campo e non più tardi delle 23. Le sessioni serali devono iniziare non più tardi delle 19.30 (si raccomandano le 18.30). Sono previste deroghe per circostanze eccezionali.

Non solo lo stop alle partite che finiscono a notte inoltrata. È in corso anche una revisione strategica delle palline utilizzate nei Tour. Storicamente, ogni singolo torneo ha avuto la possibilità di determinare il proprio fornitore o sponsor di palline, il che porta a potenziali incongruenze tra quelle utilizzate settimana dopo settimana. L'intenzione è ora di spostarsi verso un approccio più coerente e centralizzato da parte di Atp e Wta. L'obiettivo è garantire ai giocatori una maggiore uniformità della palla negli swing dei tornei e requisiti di certificazione più rigorosi per un prodotto finale migliorato.