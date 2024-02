Sinner-Berrettini: antipasto Usa. Musetti crisi infinita, ma Arnaldi c’è

La Volpe e il Martello, in una foto l’antipasto azzurro prima del tennis americano. Insieme a Montecarlo ci sono Jannik Sinner e Matteo Berrettini (the Hammer) tra allenamenti e la voglia di tornare in campo. L’immagine postata sui social scatena la fantasia dei tifosi che ormai han fatto la bocca buona alle vittorie del rosso di San Candido. L’altoatesino, campione Slam a Melbourne, partirà oggi. Destinazione? Indian Wells, lì tenterà di superare Carlos Alcaraz e salire al numero 2 del ranking Atp. Grande attesa anche per Berrettini, che rientrerà dopo sei mesi di stop a metà marzo al Challenger di Phoenix, poi, secondo la tabella di marcia, il romano giocherà il Masters 1000 di Miami.

Tifosi in fibrillazione, ma nel frattempo il resto delle truppa azzurra vive in chiaroscuro queste settimane sul tour. Lorenzo Musetti fatica a uscire dal suo momento no: il braccio d’oro di Carrara, numero 26 Atp al ‘Duty Free Tennis Championships’ (500 in corso a Dubai), è stato battuto in due set dal qualificato francese Arthur Cazaux col punteggio di 6/4-7/6(2). E’ la settima sconfitta patita in questo avvio di stagione, la terza consecutiva al primo turno, dopo quelle a Rotterdam con l’olandese Griekspoor e la scorsa settimana a Doha dal cinese Zhang.

Sempre a Dubai si riscatta invece Lorenzo Sonego, che ieri ha battuto l’indiano Nagal in tre set (6/4-5/7-6/1). Il torinese si era arreso al primo turno di singolare del torneo di Doha, conquistando però la finale di doppio assieme a Lorenzo Musetti. ’Sonny’ oggi troverà il numero 4 al mondo Daniil Medvedev dalle 16 italiane.

Va meglio agli azzurri dall’altra parte del mondo. Continua la favola di Flavio Cobolli: il 21enne fiorentino, numero 69 del ranking Atp, al debutto ad Acapulco, ha eliminato il numero 30, il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfiggendolo in rimonta (2/6-6/3-6/2) in poco meno di due ore. Stacca così il biglietto per gli ottavi di finale.

Altrettanto fa Arnaldi. Il sanremese, n.42 del ranking, si è preso uno scalpo importante battendo la testa di serie numero 4 del tabellone, nonché numero 10 del mondo Taylor Fritz, semifinalista nel 2023 e finalista nel 2020. Parziali 6/4-4/6-6/3 in due ore e mezza per il campione in Davis, che in questa stagione vanta già i quarti nel primo torneo stagionale ad Adelaide e che torna virtualmente al numero 38 della classifica Atp (suo best ranking). Nel prossimo turno Arnaldi è atteso da un altro americano, Ben Shelton, numero 17 del mondo, contro il quale non ha precedenti. "Sono sceso in campo provando a dare tutto - ha commentato a fine match - Queste condizioni mi piacciono, amo i match lunghi, sudare e rimanere tanto tempo in campo".

