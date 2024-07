Sinner-Berrettini, a Wimbledon derby italiano. Bolelli e Vavassori out nel doppio. Fognini vince contro Ruud

Londra, 3 luglio 2024 – Derby tricolore a Wimbledon. In campo Jannick Sinner e Matteo Berrettini, nel match valevole per il secondo turno. L’incontro si sarebbe dovuto svolgere a partire dalle 18, ma i disagi a causa della pioggia hanno portato alla sospensione delle partite precedenti, facendo slittare di circa un’ora l’incontro tra i due tennisti italiani.

Sinner si presenta in un momento super positivo. Il tennista altoatesino, infatti, ha vinto l’Atp 500 di Halle, in Germania, battendo in finale il polacco Hurkacz in soli due set (7-6;7-6). Jannick proverà a consolidare sempre più il primato mondiale, cercando di andare fino in fondo in questo grande Slam.

Matteo Berrettini sta pian piano ritrovando la forma perduta, dopo i diversi problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo anno. Il 12 marzo scorso, infatti, è tornato in campo dopo 154 giorni di inattività, dopo essere sceso fino alla 154esima posizione del ranking Atp, la più bassa nella sua carriera. “The Hammer” è reduce da una finale persa nel torneo 250 di Stoccarda contro l’inglese Draper. Ad Halle, invece, è stato eliminato agli ottavi di finale dall’americano Giron. Berrettini è stato l’unico tennista italiano ad aver sfiorato la vittoria di Wimbledon nel 2021, quando raggiunse la finale, ma venne sconfitto da Novak Djokovic.

Italiani nel doppio

Intanto nel doppio arriva una brutta notizia per il tennis italiano: Bolelli e Vavassori eliminati al primo turno nel torneo di doppio in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Gli azzurri, quinti favoriti del seeding, cedono alla doppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 22 minuti.

Fognini vince contro Ruud

A 37 anni e su una superficie certo non fra le sue preferite, Fabio Fognini continua a stupire. Sul campo numero 2 di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull'erba londinese, il ligure firma quella che potrebbe essere l'impresa di giornata eliminando Casper Ruud, ottava testa di serie, per 6-4 7-5 6-7(1) 6-3 in tre ore e 16 minuti di gioco. Fognini, che avrebbe già potuto chiudere i conti nel terzo set dove ha avuto un match-point al servizio sul 5-2, approda così al terzo turno. Il tennista azzurro, che eguaglia il suo miglior risultato a Wimbledon, raggiunto in altre sei occasioni, affronterà uno fra Lorenzo Sonego e Roberto Bautista Agut.