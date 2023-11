Sinner convince i bookmakers: può diventare numero 1 e vincere uno Slam

Torino, 20 novembre – La profezia di Novak Djokovic che l'aveva appena battuto in finale a Torino – ''Sei vicino a vincere uno Slam e a diventare numero uno al mondo'' – è ben accolta dai bookie che ora stravedono per Jannik Sinner. Su Newgioco la conquista della vetta del ranking entro il 2024 vale dieci volte la puntata, davvero poco considerando l’enormità del potenziale risultato. Quest'anno Jannik ha chiuso in quarta posizione, dietro a Djokovic, Alcaraz e Medvedev. La differenza in classifica dal primo posto è stata di quasi cinquemila punti, frutto dei successi del serbo in tre Slam su quattro. Sinner avrà bisogno di migliorare proprio sui quattro palcoscenici più prestigiosi, dove quest'anno ha raccolto una semifinale, due ottavi di finale e un secondo turno. Gli esperti di Better vedono il primo successo a livello Slam per il numero uno italiano nel 2024 a 2,50. Il primo Major della stagione non è molto distante. L'Australian Open, a gennaio, sarà il primo banco di prova per Sinner, che nel 2023 ha perso agli ottavi contro Tsitsipas. L'uomo da battere sarà, ancora una volta, Novak Djokovic, che non perde in Australia dal 2018 ed è il favorito per la conquista del titolo che sarebbe il venticinquesimo Slam, l'undicesimo in Oceania. Nole, su Snai, si gioca vincente a 2, seguito da Alcaraz a 3,50, Medvedev a 6 e proprio Sinner, a 7. Djokovic festeggia, dopo la vittoria delle Finals, la 400esima settimana da numero uno al mondo, e ha aumentato il suo vantaggio sul secondo classificato, Carlos Alcaraz. Non ci sono variazioni nella classifica Top 20, ma Sinner si è avvicinato alla terza posizione. L'azzurro ha guadagnato 600 punti su Medvedev che ora dista solo 1.110 punti. A 36 anni, Djokovic ha concluso l'anno per l'ottava volta nella sua carriera al primo posto nella gerarchia mondiale. L'americano Pete Sampras e lo svizzero Roger Federer ci sono riusciti rispettivamente sei e cinque volte. Federer è stato N.1 per 310 settimane e Sampras per 286. Ecco le prime 10 posizioni della classifica Atp: 1) Djokovic (Srb) 11.245 punti 2) Alcaraz (Spa) 8.855 3) Medvedev (Rus) 7.600 4) Sinner (Ita) 6.490 5) Rublev (Rus) 4.805 6) Tsitsipas (Gre) 4.235 7) Zverev (Ger) 3.985 8) Rune (Dan) 3.660 9) Hurkacz (Pol) 3.245 10) Fritz (Usa) 3.100