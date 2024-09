Sinner: con Michelsen caccia alla normalità: "Non mi divertivo più, ora so chi è mio amico"

A New York c’è un ragazzo cresciuto più che in fretta chiamato a un altro scatto di maturità. "Più si avvicinava la sentenza – per l’assunzione minima (poi giudicata di involontaria) di una sostanza dopante – e meno mi divertivo in campo". Dopo la bufera e l’esordio a New York una dichiarazione preoccupante ai microfoni di Supertennis da chi, come l’asso azzurro, ha sempre detto di trovare con pallina e racchetta la sua massima ispirazione. Il debutto nello Slam americano non è stato dei migliori: Sinner ci ha messo oltre un’ora a carburare il tennis da numero 1 contro McDonald. Un set perso e break subiti a ripetizione. Almeno fino quando non si è sbloccato.

Lo scenario ora rischia di ripetersi. L’avversario di oggi (non prima delle 18 italiane) è un altro americano, Alex Michelsen, ventenne da carattere e gioco esplosivo che non poco ha impensierito (prima di perdere) Jannik anche a Cincinnati. Alle spalle avrà il tifo del pubblico di casa. Osso duro, sempre che nel frattempo Jannik non si sia lasciato alle spalle tutte le scorie del caso doping. Nel frattempo il 23enne di Sesto pusteria ha "imparato chi è mio amico e chi no, l’ho visto subito. Ho capito quanto è importante lo sport ma anche la vita fuori dal tennis, che ci sono tante cose peggiori di quello che ho passato io".

Da un ragazzo soprendente a un altro, ovvero Mattia Bellucci, 23enne di Busto Arsizio che l’altra notte ha liquidato in tre set il campione degli Us Open 2016. Per il nostro tennista dal gioco ricco di spettacolarità e variazioni ora c’è un altro test con l’australiano Chris O’Connell.

Per i nostri colori sorridono anche Flavio Cobolli, vincitore in quattro set su Duckworth (6-1, 4-6, 6-4, 6-4), e Jasmine Paolini al secondo turno grazie a una rimonta cotro Bianca Andrescu (6-7, 6-2, 6-4). Finita invece l’avventua americana di Lorenzo Sonego, battuto da Tommy Paul 6-4, 6-2, 5-7, 6-2.

Gli azzurri in gara oggi (a partire dalle 17, orario italiano).

Arnaldi-Safiullin; Bellucci-O’Connell; Cobolli-Bergs; Sinner-Michelsen; Cocciaretto-Pavlyuchenkova; Errani-Dolheide; Paolini-Pliskova. Incontri in chiaro in tv su Supertennis (a seconda della programmazione) e su Sky Sport.