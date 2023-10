Sinner contro il suo tabù. Vienna, c’è subito Shelton. Paolini in finale a Monastir

Mentre Jasmine Paolini arriva in finale a Monastir, in Tunisia, Jannik Sinner conosce il suo avversario nel torneo di Vienna: è l’americano Shelton, che ha sconfitto l’azzurro nella sua ultima uscita a Shanghai. L’Erste Bank Open, ATP 500 che si giocherà sul sul veloce indoor della Wiener Stadthalle, vede Sinner come testa di serie numero 2, e al primo turno troverà Ben Shelton, numero 19 del mondo che oggi giocherà la finale del torneo di Tokyo.

Sinner, già qualificato per le ATP Finals, a Vienna ha raggiunto gli ottavi nel 2019 e nel 2020, i quarti nel 2022, e la semifinale nel 2021 persa contro Frances Tiafoe che riuscì a cambiare la partita dopo aver perso il primo set con una serie di comportamenti plateali che irritarono molto l’altoatesino.

Intanto Jasmine Paolini ieri ha battuto l’ucraina Lesia Tsurenko nella semifinale del Wta 250 di Monastir, in due ore e mezzo con il punteggio di 6-2 4-6 6-2. In finale affronterà la vincente tra Elise Mertens e Clara Burel. Per la Paolini si tratta della quarta finale in un torneo Wta: l’unica vittoria, al momento, è quella a Portorose nel 2021. L’azzurra, numero 30 della classifica mondiale, è impegnata insieme a Sara Errani anche nella finale di doppio contro HontamaStevanovic.