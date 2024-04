Sinner, da Roma si vede già il trono Atp. Nole salta Madrid: chance per il sorpasso

Djokovic e il forfait da Madrid: un po’ come quella tessera del puzzle perduta che cercavate da tempo. E la profezia di Sinner numero uno del mondo ora sembra sempre più vicina: il colpaccio di Jannik è possibile, già a Roma. La terra rossa spagnola poteva essere un ottimo terreno di conquista per il serbo, che al Mutua Open non difendeva alcun punto e avrebbe potuto mettere un po’ di distanza fra lui è il nostro beniamino Slam (che così già diventa testa di serie numero 1). Ma le foto in famiglia sulla bacheca dei social di Nole si moltiplicano, e dopo la delusione nella semifinale di Montecarlo Djokovic potrebbe aver ancora voglia di ricaricare le batterie. Buon per Sinner, al momento staccato poco più di 1.200 lunghezze dal serbo, anche lui a Madrid non difende alcun punto, e potrebbe cominciare a rosicchiare qualcosa. Il sorpasso al mille spagnolo non arriverà, lo dice la matematica: ci sono ’solo’ mille punti in palio in caso di vittoria. A Roma, invece, Jannik ne difende 80, Djokovic cento in più, essendosi spinto l’anno scorso fino ai quarti di finale. Nello strano algoritmo della classifica Atp, in cui i punti ’scadono’ da un anno all’altro all’inizio di ogni settimana di torneo.

Un po’ di conti, se l’azzurro vincesse entrambi i titoli di Madrid e Roma, si siederebbe senza alcun dubbio sul trono del tennis, scalzando Djokovic. Ci sono da colmare 1.215 punti: ciò vuol dire che se Nole dovesse eguagliare il risultato del 2023 al Foro Italico, per Sinner sarebbe tutto rimandato al torneo successivo, ovvero il Roland Garros, dove invece a Nole scade una pesantissima cambiale da duemila punti. "Un passo alla volta" però, proprio come piace dire a Jannik, che lunedì avrà dalla sua parte tutti i favori del sorteggio, essendo diventato testa di serie numero 1. Madrid non è un torneo su cui punta tanto a dire la verità: "Sarei felice di passare 3 o 3 turni", aveva detto qualche giorno fa, facendo capire che il vero obiettivo è far bene a Roma, davanti all’Italia intera che lo tifa. Priorità destinate a cambiare?

E a proposito di Madrid, ieri, proprio nella capitale, Garbine Muguruza ha annunciato il suo addio al tennis. La due volte campionessa slam ed ex numero uno del mondo, a trent’anni ha detto di voler "iniziare un nuovo capitolo, che sicuramente sarà legato al tennis e allo sport". Diventerà ambasciatrice Laureus, senza mai dimenticare lo sport, come "un viaggio fantastico in cui ho vissuto situazioni uniche".