Sinner, Djokovic e Nadal: super torneo d’esibizione in Arabia

Riyad, 6 febbraio 2024 – Gli sceicchi vogliono far loro anche la crema del tennis mondiale: dal più recente vincitore Slam Jannik Sinner al campionissimo Djokovic.

La General Entertainment Authority dell'Arabia Saudita, l'organismo responsabile nel Paese delle attività, delle partnership e dei progetti relativi al settore dell'intrattenimento, ha infatti annunciato la nascita di un torneo di esibizione che vedrà la luce il prossimo ottobre.

Si chiamerà "Six Kings Slam" e vedrà la partecipazione di sei giocatori. Tra loro ci saranno Novak Djokovic, numero 1 del mondo e detentore del record di titoli del Grande Slam (24), e Rafael Nadal, ex re del ranking Atp, 22 volte a segno in uno Slam (di cui 14 al Roland-Garros). Dal mese scorso, il campione spagnolo è stato coinvolto come ambasciatore della Federazione Tennis Saudita. Gli altri partecipanti saranno Carlos Alcaraz, Jannik

Sinner, Daniil Medvedev e Holger Rune. L'organizzazione di un torneo di esibizione in un paese del Golfo non è una novità. Ma il "Six Kings Slam" avrà la particolarità di svolgersi in un momento in cui il calendario dell'ATP sarà fitto, in particolare con il Masters 1000 di Shanghai e Parigi.