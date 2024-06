Sinner e Kalinskaya, amore da finale. Musetti cerca l’impresa al Queen’s

Mille chimoletri e oltre, com’è strana a volte la telepatia dell’amore. Specie quando comprende una ragazzo dal viso pulito come Jannik Sinner e la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, entrambi in finale oggi, entrambi in un torneo su erba. Lei si gioca il titolo a Birmingham, dove ieri è stata eliminata la nostra Elisabetta Cocciaretto (doppio 6-2 dalla kazaka Yulia Putintseva). Lui, un braccio di mare più in là, ad Halle, in Germania, completa un quadro perfetto. Non solo scenderà in campo per alzare una coppa nello stesso giorno della sua compagna, ma fa anche il paio con un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ed è la prima volta che due italiani, contemporaneamente, si giocano il titolo di un Atp 500 nello stesso giorno.

Coincidenze e ingredienti ci sono tutti per raccontare una nuova favola dello sport, considerando anche che – in doppio –, Bolelli e Vavassori puntano ad alzare la coppa di Halle , alla quarta finale stagionale insieme (tra cui due negli Slam Australian Open e Roland Garros). I loro avversari (alle 11,30) sono i padroni di casa Krawietz e Puetz.

Ma ad Halle si è visto soprattutto un Sinner in rodaggio pre Wimbledon. L’azzurro ha vinto partite sofferte, lottate, con tutti gli imprevisti che l’erba sa regalare. Tre volte su quattro al terzo set, tranne nel match di ieri, contro il cinese Zhang. La vittoria arriva con un 6-4, 7-6 oltre a qualche sbavatura al servizio, ma il gioco c’è per far bene sulla superficie, e si vede decisamente. Migliora la prestazione sulla prima di servizio (ma non sulla seconda, ancora qualche doppio fallo di troppo), oltre a voleé e smorzate che sono più efficaci. Resta un evidente margine di miglioramento per l’altoatesino che ha apertamente dichiarato di puntare a Wimbledon. Da un giardino di Roger Federer all’altro: oggi in finale c’è l’amico Hurkacz. Il polacco dal tennis potente a già regalato una delusione a Sinner: in finale a Miami nel 2021, ma parliamo decisamente di un altro giocatore rispetto a oggi. Jannik però oggi (non prima delle 14) dovrà necessariamente alzare il livello del suo tennis per sollevare la coppa che sarebbe la prima in carriera sul verde.

Se è il giorno delle prime volte, allora quest’anno Musetti ancora in finale non era mai arrivato. E ci prova oggi a laurearsi campione del Queens contro Tommy Paul, dopo due ottime settimane su una sperficie a lui solitamente poco congeniale. Prima la ’semi’ a Stoccarda, persa contro Berrettini e oggi alle 15 un nuovo appuntamento con la storia sui prati ingliesi. Tutte le gare sono in diretta su Sky sport.