Sinner e Sonego: Derby azzurro agli ottavi di Vienna

Proiettato in avanti, propositivo: nel carnet entra pure il serve & volley. Vienna fa Sinner sperimentatore, e con un tennis che è un treno in corsa manda Sonego in apnea per tre quarti di partita. Jannik si aggiudica il derby tricolore agli ottavi dell’Atp 500 di Vienna 62-64. Sul veloce austriaco è una sfida dai calibri pesanti fra i due ‘lunghi’ azzurri. In più c’è che il talento di San Candido si spinge spesso sotto rete, ci prova: qualcosa sbaglia, ma arriva anche qualche magia. Da dietro poi, domina lo scambio con un ritmo indiavolato, forte della qualificazione al masters di fine anno agguantata in oriente. Il quarto derby azzurro è ancora suo, ora incontrerà il vincente di Tiafoe-Monfils nei quarti.

L’inizio è subito in salita per Sonego, dopo i primi due game tenuti a zero con i rispettivi servizi arriva immediato il break di Sinner. Due errori del torinese, di cui uno sanguinoso a rete regalano all’altoatesino una doppia palla break, che Jannik trasforma con grande freddezza. Nel resto del parziale si fa sentire la la consistenza della palla di Sinner, che Sonego fatica a domare: saranno 16 i suoi errori, praticamente la metà per l’avversario. Jannik è aggressivo, e così, assieme a un ritmo indiavolato arriva anche il secondo break: 5-2. Sinner subisce un po’ il ritorno del compagno azzurro (sarà con lui in Coppa Davis) nel game decisivo del primo set, ma poi chiude senza problemi.

Più equilibrato il secondo parziale, Jannik è in fiducia, ma Sonego sbaglia meno. Tutto secondo i servizi, anche se il torinese si trova ben tre volte sotto 15-30 sul suo servizio. E al terzo crolla: Jannik opera il break e si porta in avanti per la volata finale. Frequenti le incursioni a rete di Jannik. Ci sono sbavature, errori, ma anche sprazzi di lampo, oltre a un po’ di lavoro da fare. Ma Sinner non demorde e fa bene, perché arriva la vittoria.

Finisce agli ottavi l’Atp Vienna, per Sonegoa, ma anche per di Matteo Arnaldi. L’azzurro è stato sconfitto in due set dal russo Andrey Rublev, n.5 Atp, con il punteggio di 7-5 6-3, dopo un’ora e mezzo di gioco. Ora il russo se la vedrà ai quarti con il tedesco Alexander Zverev.

Gabriele Tassi