Sinner, è un’attesa da numero 1. Avanti Cobolli, Darderi e Zeppieri

È solo questione di tempo. Jannik Sinner festeggerà, forse già a Parigi, la sua scalata al trono di numero 1 del mondo del tennis. L’Italtennis non ha mai avuto un n.1 del mondo. E fino a pochi mesi neppure un numero 2 (quale è oggi Jannik), né un 3. Adriano Panatta era stato n. 4 nel ’76, quando vinse Roma, Parigi e Coppa Davis. Ma lo fu per sole 7 settimane.

Jannik è più in alto dal 19 febbraio. Lunedì lui, fermo dal 30 aprile per un problema all’anca destra e una misteriosa indisposizione, è tornato a giocare in gara in torneo a Parigi. Ha battuto l’americano Eubanks (n.46 Atp) 6-3, 6-3,6-4 dopo due settimane senza racchetta e alcuni giorni in cui "non riuscivo nemmeno a scendere dal letto per uscir fuori". I primi punti li ha giocati allenandosi al Roland Garros. Da giovedì scorso.

"Avrei avuto bisogno di più tempo, non è il modo ideale per preparare uno Slam…" però Jannik non è tipo che cerchi alibi. Mentre altri, come Alcaraz e Djokovic, non sono messi meglio. Jannik si professa guarito e ottimista. Con i suoi due coach, Vagnozzi e Cahill, fa tutto con straordinaria meticolosità. Come sempre. E’ la sua forza. Più ancora del migliorato servizio, delle grandi risposte, della solidità dei fondamentali, dritto e rovescio. Hanno funzionato, al 70%, anche con Eubanks. Stasera teoricamente dalle 20,15 (diretta Eurosport) non dovrebbe avere problemi, pubblico sciovinista a parte, con Richard Gasquet, 38 anni e n.124 ATP, pronto al canto del cigno. Per il nostro teorico terzo turno con Kotov più che Wawrinka, ottavi con “el Peque” argentino Baez, poi o Dimitrov o Hurkacz nei quarti per raggiungere Alcaraz (o Tsitsipas o Rublev) in semifinale.

Sinner è 765 punti avanti su Djokovic in classifica virtuale. A Djokovic non basta neppure vincere il torneo, se in finale arriva anche Sinner. Se Novak non arriva neppure in semifinale (ma ha un bel tabellone), Jannik è n.1. Se Novak si ferma in semifinale, per Jannik è sufficiente superare Gasquet oggi. Comunque ieri Djokovic ha fatto il suo battendo Herbert 6-4, 7-6 (3), 6-4

Intanto ieri sono rimasti 11 italiani in corsa al secondo turno, otto nel maschile. Darderi ha sconfitto l‘australiano n.78 Rinky Hijikata, 6-3 7-6(6) 6-1. Zeppieri ha battuto 4-6 6-2 6-1 6-2 il francese Adrian Mannarino, numero 22 Atp. Flavio Cobolli ha superato in quattro set il serbo Hamad Medjedovic (numero 134), campione alle Next Gen Finals 2023, 6-2, 6-3, 6-7, 6-2. Al secondo turno affronterà il danese Holger Rune (13) che ha sconfitto 6-4 6-4 6-4 il britannico Daniel Evans (62). Nel tabellone femminile Sara Errani, 37 anni, numero 95 Wta, ha sconfitto la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova (54) 6-3, 6-2 e ora troverà l’americana Emma Navarro.

Ubaldo Scanagatta