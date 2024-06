Sinner già in missione Wimbledon. I bookie dicono ancora Alcaraz,. Djokovic tenta il recupero Il giovane tennista italiano Jannik Sinner si prepara per Wimbledon senza considerarsi favorito, indicando Djokovic come principale contendente nonostante il suo recupero dall'operazione al menisco. Altri possibili avversari insidiosi includono Alcaraz, Draper e De Minaur, mentre Zverev non sembra preoccupare troppo. Le qualificazioni sono in corso e l'ottimismo è alto per gli azzurri.