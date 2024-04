Sinner, test all’anca superato: a Madrid Jannik gioca l’ottavo di finale contro Khachanov

Madrid, 30 aprile 2024 – Allarme rientrato, Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro il russo Karen Khachanov.

Il fastidio all'anca, accusato già a Montecarlo e che lunedì sera si è ripresentato nel match vinto con Kotov, non preoccupa. La decisione di giocare, dopo qualche ora di attesa, è arrivata al termine dell'allenamento andato in scena all'ora di pranzo.

Nella seduta lunga cinquanta minuti Jannik non ha mostrato particolari problemi fisici, provando diverse soluzioni di gioco e scambiando battute e sorrisi con il coach Simone Vagnozzi. Solo un paio di volte si è toccato la parte indolenzita. Nulla però da giustificare il forfait dal torneo: l'azzurro è così pronto all'ennesima sfida di questo magico 2024. Il match si gioca nel pomeriggio, al termine della partita tra Cerundolo e Zverev.

È il quinto confronto con Khachanov: tre le vittorie per Sinner, con l'ultima sconfitta che risale al primo turno degli Us Open 2020. Da lì in poi, solo successi per l'altoatesino che si è imposto nel 2021 in semifinale all'Atp 250 di Melbourne e ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami. Ultimo match tra Sinner e Khachanov, gli ottavi di finale degli Australian Open, con l'italiano vincitore in tre set con il punteggio di 6-4 7-5 6-3.