Sinner: “L’anca è ok, ma non sono al 100%. Giocare il Roland Garros è un piacere”

Parigi, 27 maggio 2024 – Jannik Sinner è soddisfatto dopo l’esordio vincente al Roland Garros contro l’americano Cristopher Eubanks, sconfitto in tre set (6-3, 6-3, 6-4). “Non sono al 100%, ma l'anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore con l'aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo crescere, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante”.

Il numero 2 del mondo ha mandato segnali incoraggianti, muovendosi bene sulla terra rossa parigina, dopo l'infortunio all'anca che lo aveva fermato a Madrid ed escluso dal Masters 1000 di Roma. Al secondo turno affronterà il francese Richard Gasquet.

Giocare al Roland Garros "è un piacere. Ci provo veramente gusto”, ha detto Sinner. Malgrado la vittoria, l’azzurro vuole essere ancora più ambizioso per i prossimi match: “Devo veramente migliorare, migliorare nel quotidiano”, ha spiegato, aggiungendo che nel corso degli ultimi tempi, a causa del problema all'anca, “abbiamo dovuto procedere ad alcuni cambiamenti”.

Il campione altoatesino in trasferta a Parigi ha anche tenuto a ringraziare il pubblico che lo ha sostenuto calorosamente durante il match.