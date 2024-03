Sinner mago della pioggia, il derby è suo. Paolini batte Volynets, Miami a tinte azzurre

I muscoli di Sinner sembrano ancora caldi dopo un giorno di pausa per il maltempo a Miami. Bastano due set all’altoatesino per superare l’ostacolo del doppista compagno di Simone Bolelli e finalista agli Australian Open, Andrea Vavassori 6-3, 6,4. "Ieri non mi sentivo al meglio, oggi sì", dirà nell’intervista post match, mentre nel pomeriggio, con il ritmo spezzato dalla pioggia (vedere il video di Darren Cahill, l’allenatore di Sinner che asciuga il campo, per credere) sono saltate diverse teste di serie nella sua parte del tabellone, quali Rublev e Tsitsipas. La partita è godibile, con Vavassori che cerca in tutti i modi di sorprendere con le sue variazioni: serve and volley, slice e discese a rete in controtempo, l’avversario. La consistenza del 22enne nei fondamentali però fa la differenza. "E’ imprevedibile e pericoloso (Vavassori, ndr) – dirà – sono contento di come ho giocato". I break però sul campo arrivano rapidamente ne basta uno per parziale e il match pende tutto dalla parte di Jannik. L’azzurro passa, e ai sedicesimi di finale l’azzurro troverà una vecchia conoscenza, l’olandese Griekspoor, già incontrato sia nella cavalcata trionfale degli Australian Open, che in quella all’Atp 500 di Rotterdam.

Da una gioia al vestito nero di un tennis listato a lutto, il silenzio, un sorriso e l’abbraccio liberatorio. Aryna Sabalenka in campo dopo la tragedia. La perdita dell’ex compagno Konstantin Koltsov, avvenuta lunedì in circostanze ancora non del tutto chiare, non ha intaccato il tennis della bielorussa. La numero due Wta sceglie la strada del campo nonostante il dolore: batte 6-4, 6-3 la tennista spagnola Paula Badosa. Il risultato di è netto, ma sul veloce dell’Hard Rock Stadium si soffre. Prima la pioggia – che fa slittare il match sei ore –, poi il vento. Lì si torna a vedere il bel sorriso di Aryna, mentre una folata le sposta la pallina quasi a farlo apposta.

Nel frattempo continua a far bene Jasmine Paolini, che ha sconfitto - in un’altra partita interrotta per pioggia - la qualificata statunitense Katie Volynets, n.121 WTA, in due set: 7-6(7) 7-5. Ai sedicesimi se la vedrà con un’altra americana, Emma Navarro.

Gabriele Tassi