Sinner batte Medvedev e vola in finale alle Atp Finals: “Emozione pazzesca”

Torino, 18 novembre 2023 – Jannik esce salvo dal tennis labirintico di Medvedev. Concentrato e lucido vince un’insidiosa semifinale contro il russo (6/3-6/7-6/1) e vola all’ultimo atto: nel mirino c’è la corona di Maestro dei maestri, e già, per usare le sue parole “è una cosa pazzesca”. C’è che il russo qualcosa concede e Sinner ne approfitta nel primo e nel terzo set, piazzando i break dove serve, tre volte su sette. Unica sbavatura? Il secondo parziale, perso al tie break.

Alla fine saranno 103 i punti vinti dal campione di San Candido, contro gli 89 del russo.

Pala Alpitour ammirato dalle bordate che i due si scambiano. L’azzurro affronta Daniil e lo sfida nel suo terreno di caccia preferito, il gioco dalla linea di fondocampo. Passano traccianti e nel primo set il russo appare quasi in confusione, tentando anche qualche discesa a rete, trovandosi disarmato davanti a Jannik. Il break decisivo per Sinner è al 4° game da lì in avanti è tutta in discesa fino al 6/3.

Nel secondo parziale Jannik però cala, soprattutto sul servizio, dove invece Medvedev praticamente eccelle, con percentuali di prime oltre il 90%. Il russo fa suo il set al tie-brak, complici un paio di errori dell’altoatesino.

La chiave del parziale decisivo la racconta proprio l’azzurro a caldo, a fine partita: “Nel terzo set ho cercato di essere più aggressivo, lui tirava molto forte. Io ho iniziato a servire meglio e alla fine ho trovato la soluzione giusta”