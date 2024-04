Sinner, Rosso totale: dominato Korda al debutto a Montecarlo

Montecarlo, 10 aprile 2024 – Buona la prima per Jannik Sinner a Montecarlo. L’azzurro numero 2 al mondo, all’esordio direttamente al secondo turno del prestigioso torneo Masters 1000 nel Principato, si dimostra subito a suo agio sulla terra rossa – in teoria, non la sua superficie d’elezione – e si sbarazza dello statunitense Sebastian Korda, 23enne numero 27 al mondo, sconfiggendolo 6-1, 6-2.

Jannik dimostra una grande solidità e con la prima di servizio ottiene il 95% dei punti. Anche se poi la prima non è entrata con grande facilità. Ma la variabilità dei colpi è stata sensazionale e ha consentito all’altoatesino di dominare un match davvero senza storia. Con Alcaraz che ha dato forfait, Jannik sembra dare un messaggio forte a Djokovic, che ieri non ha lasciato scampo a Safiullin.

Agli ottavi, Sinner inconterà Lennard Struff, tedesco già battuto a Indian Wells e caratterizzato da un gioco spiccatamente offensivo. In California, Jannik seppe prendere in mano il pallino del gioco e a forza di passanti vinse 6-3, 6-4. L’Italia convince a Montecarlo: Jannik si aggiunge a Musetti e Sonego agli ottavi, e putna al bersaglio grosso.