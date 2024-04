Sonego batte Auger Aliassime e vola agli ottavi di finale a Montecarlo

Montecarlo, 10 aprile 2024 – Sonego conquista un match che nemmeno doveva esserci. Partita granitica del torinese – ma con un piccolo brivido –, che batte in due set il talento canadese Auger Aliassime dopo essere rientrato in tabellone come lucky loser. Al posto di chi ? Nientepopodimeno che Carlos Alcaraz, ritiratosi per un problema all’avambraccio.

L’azzurro di Davis manda in archivio una partita insidiosa, senza concedere nemmeno una palla break. Chiave del match la solidità da fondo campo e la capacità di adattarsi al rosso mattone dei campi del Principato, decisamente meno un terreno di caccia per Aliassime. Un primo set praticamente dominato e un secondo in cui il torinese è riuscito a strappare il servizio all’avversario nel momento giusto.

Sonny ora attende il vincitore del match tra il cinese Zhang e il francese n.14 del seeding Ugo Humbert.

E il brivido? Sei match point. Tanti ne sono serviti per aggiudicarsi un match che avrebbe potuto concludersi alla quinta occasione utile per il piemontese, il cui urlo di gioia è stato invece soffocato da una chiamata arbitrale per un doppio fallo che si pensava potesse alterare l'inerzia di un match il cui esito invece è stato differito solo di pochi minuti.