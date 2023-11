Sinner a San Siro per tifare Milan: “Emozione incredibile”. E lo stadio gli fa il coro

Milano, 28 novembre 2023 – Jannik Sinner ha festeggiato la vittoria in Coppa Davis andando a vedere la partita di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund. Il campione alto-atesino ha raccontato prima del match ai microfoni di Sky: "Per me è un'emozione pazzesca essere qui, spero sia una bella serata per noi". E lo stadio gli ha dedicato il coro, come gli era successo alle Finals di Torino e poi a Malaga: "Questa è un'emozione che non so descrivere ma siamo qui per sostenere la squadra, voglio sostenere i ragazzi. So che ho 22 anni, mi fa piacere questo affetto dal pubblico ma so che devo lavorare ancora tanto. Sono contentissimo di essere qui". Sul Milan: "Loro lo sanno meglio di me. Spero che riescano a giocare una grande partita, sono in 11 in campo e in uno sport di squadra tutti ti possono aiutare, a differenza del tennis. La pressione è un privilegio, spero di vedere il Milan vincere". A Torino alle Finals ha incontrato Capello: "Mi ha fatto molto piacere vedere Capello a Torino, una persona umile e questo conta tanto. Siamo tutti cointenti di quello che siamo riusciti a fare, speriamo di dare questa energia positiva al Milan". E poi l’onore di essere citato da esempio da grandi del calcio come Spalletti, Ancelotti e Pioli. "La cosa più importante è restare sempre uguali, non importa il successo. Si deve sempre lavorare, ora sono il numero 4 al mondo, ho dato una mano a vincere la Coppa Davis, ma penso sempre a migliorare, accettando le sfide e le difficoltà. Posso imparare ancora tante cose, parlando con persone importanti in modo da prendere tante cose".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui