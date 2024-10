Sinner, nello spot del ‘Six Kings Slam’ diventa il David di Michelangelo

Roma, 1 ottobre 2024 – Jannik Sinner diventa il David di Michelangelo nel video promozionale del ‘Six Kings Slam’, torneo in programma dal 16 al 19 ottobre a Ryad, in Arabia Saudita.

Nello spot il numero uno del ranking mondiale è raffigurato come l’eroe, la cui statua si trova alla Galleria dell’Accademia a Firenze, che sta per affrontare la battaglia col gigante Golia.

Al posto della fionda però ha in mano la racchetta da tennis.

Nel video ci sono anche gli altri campioni che parteciperanno al torneo: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune.

L'evento - che non fa parte del circuito ATP – garantisce 1,5 milioni di euro a ciascun partecipante, 6 al vincitore.