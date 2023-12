Sinner torna sugli sci: "Mi mancavano, ma ora è tempo di ripartire"

Jannik Sinner si è rilassato ieri sciando sulla pista di casa a Sesto Pusteria (da bambino era una promessa), prima di tornare sul campo da tennis per la preparazione in vista del 2024. Skinner ha salutato la neve con un’ultima discesa che ha postato sui suoi canali social. "Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo", ha scritto Sinner. Tra poco la partenza per l’Australia per preparare gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam in cui arriva per la prima volta nel lotto dei favoriti.