Sinner non si fa sorprendere da Vavassori: a Miami continua la caccia al numero 2

Miami, 23 marzo 2024 – I muscoli di Sinner sembrano ancora caldi dopo un giorno di pausa per il maltempo a Miami. Bastano due set all’altoatesino per superare l’ostacolo del doppista compagno di Simone Bolelli e finalista agli Australian Open, Andrea Vavassori.

Si riparte da una situazione d’equilibrio: dal 3-2 Sinner quaranta pari, e Jannik – altro che diesel - comincia nell’immediato a giri altissimi. Due punti di fila e il primo break dell’incontro (interrotto il giorno prima sotto un acquazzone) arriva in un battibaleno.

La partita è godibile, con Vavassori che cerca in tutti i modi di sorprendere con le sue variazioni: serve and volley, slice e discese a rete in controtempo, l’avversario. La consistenza del 22enne nei fondamentali però fa la differenza. Tanto che il primo parziale è una pura e semplice formalità: 6-3 Jannik.

Il secondo atto è praticamente una fotocopia del primo, con Sinner che non evita di entrare nel territorio di caccia di Vavassori. Cavalca le variazioni in slice e chiude con una serie di accelerazioni brucianti. Il break che in pratica chiude la partita arriva sul 2-2. La sensazione è che lo specialista del doppio dopo un paio di scambi da fondo non riesca letteralmente a star dietro al ritmo del rosso di San Candido, che gioca sotto gli occhi attenti dell’allentare Darren Cahill (ieri pescato anche ad asciugare i campi) e di Sarita Errani, ex numero 4 del mondo.

Il match prosegue via liscio, secondo la regola dei servizi: Jannik continua a servire con percentuali alte. Se ne ha l’occasione si lancia in avanti verso la rete, insomma come a voler dimostrare di saperci fare anche lì e chiude 6-4.

Ai sedicesimi di finale l’azzurro troverà una vecchia conoscenza, l’olandese Griekspoor, già incontrato sia nella cavalcata trionfale degli Australian Open, che in quella all’Atp 500 di Rotterdam.

Passa anche Jasmine Paolini, c’è Emma Navarro

Nel frattempo Jasmine Paolini ha battuto la statunitense Katie Volynets ed è approdata al terzo turno. L'italiana, numero 14 della classifica mondiale, ha superato l'americana (n.121) con il punteggio di 7-6- 7-5. Nel prossimo turno affronterà la statunitense Emma Navarro, n.20 del ranking e del seeding. Nei due precedenti la vittoria è sempre andata alla 22enne newyorkese (San Diego 2023 e 2924).