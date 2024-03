Sinner-Vavassori, la pioggia ferma il derby azzurro a Miami. Si riparte oggi (meteo permettendo) Stop obbligato a causa delle forti precipitazioni in Florida: stravolto il programma del Masters 1000. Il derby riprende non prima delle 17 ora italiana. In campo oggi anche Arnaldi, Cobolli, Musetti, Paolini e Giorgi