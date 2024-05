Sinner vede Alcaraz, Berrettini out

Il Roland Garros prende già forma con il sorteggio del tabellone principale. Nel secondo Slam dell’anno, dopo il trionfo in Australia, Jannik Sinner esordirà a Parigi contro Chris Eubanks nella parte bassa del tabellone. Non che il numero 43 statunitense rappresenti un’enorme insidia per l’azzurro vicinissimo a diventare il re del ranking, ma certo le oltre tre settimane senza partite per il dolore all’anca sono state una parentesi imprevista nella scalata del nostro. Dal suo lato ci saranno Carlos Alcaraz (che a Parigi tornerà in campo dopo aver saltato i due Masters1000 di Madrid e Roma), possibile rivale in semifinale, e Hubert Hurkacz, ipotetico rivale nei quarti.

Sinner ha evitato Rafael Nadal: lo spagnolo sarà impegnato in un primo turno show contro Sascha Zverev, un match d’esordio dal sapore di rivincita della semifinale del 2022 tra il vincitore degli Internazionali di Roma e lo spagnolo, nella partita dove il tedesco si infortunò gravemente alla caviglia. Nel primo quarto il campione in carica Novak Djokovic, prima testa di serie del tabellone, sfiderà all’esordio la wild card francese Pierre-Hugues Herbert. Nole (oggi in semifinale a Ginevra contro Machak) per evitare di cedere il trono del ranking a Jannik – tante sono le combinazioni ancora possibili, in relazione anche al torneo svizzero – dovrà in sostanza fare meglio di lui in Francia. Nell’Atp 250 di Ginevra, nell’altra semifinale, approda uno splendido Flavio Cobolli che batte 6-4 6-4 il kazako Shevchenko. Se la vedrà oggi col vincente di Ruud-Baez.

Per quanto riguarda gli italiani, al Roland Garros non ci sarà Matteo Berrettini che in mattinata ha annunciato la sua rinuncia al torneo parigino: "Nonostante mi stia allenando intensamente – ha scritto sul suo profilo Instagram – non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei cinque. Grazie, come sempre, per il continuo supporto: dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza".

Musetti affronterà al debutto il colombiano Galan, Arnaldi se la dovrà vedere con Fils ed è in rotta di collisione per un possibile derby contro Nardi al secondo turno, se quest’ultimo batterà l’altro francese Muller. Sonego affronterà Humbert, un qualificato per Cobolli. Luciano Darderi se la vedrà con l’australiano Hijikata, ma intanto oggi è in semifinale nell’Atp 250 di Lione, contro l’argentino Etcheverry. Approdano al tabellone principale dalle qualificazioni anche Zeppieri e Bellucci.

Quattro azzurre, invece, al via nel torneo femminile parigino. A guidare la pattuglia italiana c’è Jasmine Paolini: la toscana, n. 12 del seeding, esordirà contro l’australiana Daria Saville. Lucia Bronzetti debutterà contro Naomi Osaka. Martina Trevisan attende una qualificata, mentre Elisabetta Cocciaretto sfiderà la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie n. 13.