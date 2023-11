Sfuma il sogno di Sinner, vince Djokovic e supera anche Federer: 7° titolo alle Atp Finals

Torino, 19 novembre 2023 – “Una delle mie migliori stagioni di sempre”, la fronte di Nole è ancora imperlata di sudore nel commento a caldo post-partita. E le sue parole dicono tutto: ci è voluto un Djokovic nella migliore forma per battere in finale al Masters il nostro Jannik 63/63.

Perfetta la prestazione del campione serbo, che dopo un girone fra alti e bassi (spicca la sconfitta proprio contro l’azzurro), riveste i panni dell’automa. Tredici aces contro gli 8 di Jannik, decisamente imperfetto al servizio, tant’è che chiude pure con un doppio fallo.

Nole si riconferma pure il giocatore più anziano a vincere le Finals, battendo il se stesso dello scorso anno. Non solo, con il 7° titolo nel torneo dei Maestri supera anche sua maestà Roger Federer. L’età è solo un numero, perché il frantuma record oggi da fondo è stato praticamente un muro di gomma: il serbo non ha mai perso il servizio; mentre l'azzurro, più falloso rispetto alle ultime uscite, ha subito i break decisivi nel quarto gioco della prima frazione e poi nel primo e nell'ultimo game del secondo set.

"Sono fiero di me stesso e delle mie prestazioni in questi ultimi due giorni contro i migliori del mondo, Alcaraz e Sinner, che mi hanno costretto a dare sempre il meglio – prosegue il serbo -. Quella di oggi è stata anche una vittoria tattica”.

Sinner ne esce sconfitto, ma solo nel punteggio. Perché il talento di San Candido ha riunito il popolo azzurro nel segno del tennis percorrendo un cammino da campione, mettendo tutti in fila i più forti della terra in questo torneo. la via per il numero 1 è segnata, basta solo incamminarsi.