Sinner vince la sfida del talento. Tsitsipas e Alcaraz, che fatica

Il Piccolo Mozart oltre vent’anni dopo è ancora imprigionato nella sua gabbia di talento. Gasquet finisce sotto la grandine del tennis di Sinner anche al caldo del tetto del Philipe Chatrier. La partita (6-4, 6-2, 6-4) è lo specchio di due carriere agli antipodi ma con le stesse radici, ovvero: ti attaccano sulla schiena l’etichetta di campione (come il Gasquet 15enne che batteva Nadal), poi vediamo come te la cavi. Generazioni e storie diverse li separano, ma seppure quello di Jannik non sia un tennis sinfonico come quello del suo avversario, ha già battuto tutti. E ieri si sono visti colpi, testa e sacrificio, in un match che l’altoatesino inizia un po’ sulle uova (c’è lo spettro dell’infortunio): sbaglia due, tre smorzate, e da fondo non pare così efficace. Poi comincia a macinare ritmi altissimi, trova il break dopo sette game e si mette a fare il Gasquet. Jannik chiama a rete l’avversario dalla mano d’oro e lo sfida in un terreno che fino a qualche tempo fa era un campo minato. Da lì al primo 6-4 è un attimo, Sinner non si scompone nemmeno quando un raccattapalle entra per errore in campo e gli fa togliere un punto già fatto. Il gioco del 22enne si fa più solido nel secondo parziale, demolisce le certezze di Gasquet che ha la libertà di giocare senza pensieri contro il numero 2 al mondo. Ah, a proposito, la caccia al numero 1 da stasera si fa più facile: Nole per evitare il sorpasso di Jannik dovrà almeno arrivare in finale. Gli altri parziali volano via: Sinner può testare il repertorio: palle corte, traccianti, e allunghi da uomo di gomma. Ora dell’anca sembra potersi fidare. Piccoli grandi brividi poi ieri sotto la pioggia. Tsitsipas si è liberato in due ore (6-3 6-2 6-7(2) 6-4 ) di Altmaier. Ad Alcaraz ne sono servite oltre tre: 6-3 6-4 2-6 6-2 a De Jong. Rischia Swiatek, contro Naomi Osaka: 7-6, 1-6, 7-5.

Gli azzurri in campo oggi. Arnaldi (alle 11) prosegue il match contro Muller interrotto per pioggia (è avanti 5-3), alle 12,30 Darderi affronta Griekspoor, Sonego riprende dal 3-4 contro Zhang. Dalle 13,30 per Fognini c’è Paul, mentre Cobolli ha il test Rune. Zeppieri alle 14 con Kokkinakis. Musetti alle 20,15 contro Monfils. In campo anche Paolini, Cocciaretto ed Errani.

Gabriele Tassi