Sonego, continua il sogno Australian Open: batte Tien e vola ai quarti di finale

Melbourne, 20 gennaio 2025 – Straordinario Lorenzo Sonego: l’azzurro centra la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open. Negli ottavi, il piemontese batte lo statunitense Learner Tien per 6-3, 6-2, 3-6, 6-1: per la prima volta in carriera, Sonego approda così ai quarti di uno Slam.

Il 29enne attende ora il vincente della sfida tra lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 21, e il francese Gael Monfils.

Sonego paga dazio solo per un passaggio a vuoto nel terzo set. Per il resto, il match è un monologo dell’italiano che domina la scena con 58 colpi vincenti, quasi il triplo rispetto al bottino dell'avversario (21), e la bellezza di 20 ace. Tien tiene botta per un'ora e mezza, poi il serbatoio dell'americano rimane vuoto: Sonego gioca sul velluto, trionfa e per la prima volta in carriera può sognare la semifinale di un torneo dello Slam.

Inevitabile l'emozione al termine del match: “È incredibile – le sue parole nell'intervista in campo –. È stata una partita difficile nonostante i problemi di Tien, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo”.