Squalifica Sinner, quali tornei salta e quanti punti perde. La situazione nel ranking

Milano, 15 febbraio 2025 - E adesso, cosa succede? La squalifica per tre mesi costringerà Jannik Sinner a restare fermo fino al 4 maggio. Il che significa che gli Internazionali d'Italia, previsti dal 7 al 18 maggio, segneranno il ritorno in campo del nativo di San Candido, che in questo periodo di stop forzato dovrà guardare dalla tv le altre competizioni. Dopo aver cominciato alla grande il 2025 con la seconda affermazione consecutiva agli Australian Open, il nostro portacolori sarebbe dovuto essere protagonista all’Atp 500 di Doha, che scatterà lunedì. Dopodiché, il calendario prevedeva per l'azzurro il cosiddetto Sunshine Double americano, contraddistinto dai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, entrambi in programma a marzo sul cemento statunitense. Successivamente, la terra battuta, con il numero uno al mondo che avrebbe probabilmente partecipato al Masters 1000 di Montecarlo (dal 6 al 13 aprile), rinunciando invece al torneo di Monaco (proprio nei giorni in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza al Tas). Infine, il Masters 1000 di Madrid (dal 23 aprile al 4 maggio).

Quanti punti perderà Sinner?

La mancata presenza a questi appuntamenti faranno sì che l'altoatesino lasci per strada un totale di 1.600 punti. Nella scorsa stagione infatti, il classe 2001 si impose a Miami, ottenendo un bottino di 1.000 punti. A Montecarlo invece la sua corsa si fermò in semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas, con Sinner a guadagnare 400 punti, mentre furono 200 quelli conquistati a Madrid, dove l'italiano raggiunse i quarti, prima di dover dare forfait a causa dei problemi all'anca.

Prospettive di classifica

Sinner al momento guarda tutti dall'alto al basso in classifica, forte di 11.330 punti, che al termine della qualifica saranno 9.730. Il suo più diretto inseguitore è Sascha Zverev, che l'azzurro ha sconfitto nell'ultima finale degli Australian Open. Il tedesco adesso ha 3.195 punti di ritardo e fino a Madrid deve difendere 875 punti. Per prendersi la prima posizione, dovrà raccogliere 2.545 punti da qui fino al torneo che si disputa nella capitale spagnola. Al terzo posto del ranking troviamo Carlos Alcaraz, che fino a Madrid deve difendere 1.475 punti. All'iberico occorrerebbero 3.720 punti per issarsi in vetta. Insomma, il primato di Sinner - facendo tutti gli scongiuri del caso - sembra difficile da scalfire fino al suo rientro a Roma.