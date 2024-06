Tennis, Djokovic ci prova per Wimbledon

Bologna, 24 giugno 2024 – La sua ultima apparizione in un campo di tennis è datata 3 giugno 2024, quando nel quarto turno del Roland Garros si impose per 3-2 (6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3) su Francisco Cerundolo, in un match durato oltre 4 ore. Già al termine della partita, il serbo aveva preannunciato il forfait per il turno successivo a causa di un infortunio al ginocchio sinistro, che dopo le analisi è risultato essere una lesione al menisco. Da quel momento in poi Nole si è sottoposto all'intervento, con l'obiettivo di ritornare in campo sempre a Parigi, ma per l'Olimpiade. Tuttavia, nella giornata di ieri è arrivata una notizia che ha dell'incredibile: dopo soli 18 giorni dall'operazione, Novak Djokovic è nuovamente in campo, all'England Club di Londra, per provare a partecipare allo slam inglese. La seconda posizione nel ranking mondiale (alle spalle di Jannik Sinner) non può accontentare il 7 volte campione di Wimbledon, che proprio nel torneo londinese ha 1300 punti da difendere a seguito della finale giocata (e poi persa) l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo, fresco di vittoria al Roland Garros, segue Nole nella classifica generale con 230 punti in meno. Secondo i bookmakers è lui il favorito per la vittoria di Wimbledon, ma, a differenza dell'anno scorso, non arriva con la vittoria del Queen's, dove nella scorsa annata ha trionfato in finale contro De Minaur. Riuscirà lo spagnolo a confermare il proprio dominio sul torneo più prestigioso del circuito? La risposta è difficile da dare. Jannik Sinner, infatti, ha trionfato all'ATP 500 di Halle, con il quale ha vinto almeno un torneo in ogni superficie, e Djokovic farà il possibile per essere uno dei partecipanti di Wimbledon. Il serbo ha ancora in mente la sconfitta in finale dell'anno scorso, che gli è costata il Grande Slam, ma soprattutto sa che in caso di vittoria raggiungerebbe in cima ai più vincenti della storia del torneo quel Roger Federer che da quelle parti è visto quasi come un dio. La mentalità vincente non è sicuramente qualcosa che manca al tennista di Belgrado: i 98 titoli totali vinti in carriera ne sono la prova, e la foto postata ieri sui canali Instagram di Wimbledon, che immortala Novak Djokovic sui campi verdi di Londra intento a eseguire un dritto, con una vistosa fasciatura sulla gamba sinistra, ribadiscono quanto appena detto. Diciotto giorni dall'infortunio sono pochi, anzi, pochissimi, e il primo pensiero del serbo va ovviamente all'Olimpiade con la sua nazionale, ma già soltanto il tentativo di partecipare allo slam inglese è un gesto che non passa inosservato tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che ora sperano di poter vedere il tennista serbo in campo ai nastri di partenza del torneo, che avrà inizio il primo luglio. Il messaggio è chiaro: Novak Djokovic è ancora qua e non ha nessuna voglia di assistere impotente al trionfo degli altri. Venderà cara la pelle, di nuovo.