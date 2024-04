Djokovic si ritira da Madrid, Sinner testa di serie n.1 e trono Atp più vicino. In dubbio Nadal e Alcaraz

Madrid, 20 aprile 2024 – Nole rinuncia a un altro Master 1000. Il campione serbo cede lo scettro di testa di serie numero 1 a Jannik Sinner: è la prima volta per un tennista azzurro, dovrebbe essere quindi favorito in fase di sorteggio. E si avvicina anche il possibile sorpasso nella classifica Atp: potrebbe arrivare già a Roma.

Novak Djokovic, numero 1 al mondo, alla fine ha deciso di non presentarsi al torneo spagnolo sulla terra, al via la prossima settimana che vedrà in campo molti tra i migliori giocatori del ranking.

Anche l'anno scorso Madrid non aveva visto la presenza del campione serbo, uscito deluso da Montecarlo, dopo aver perso in semifinale contro Casper Ruud.

Djokovic è atteso invece a Roma, uno dei suoi tornei preferiti e altro Masters 1000 che precederà l'appuntamento più importante sulla terra battuta, il Roland Garros.

Ancora in dubbio Nadal e Alcaraz

In Spagna c'è attesa per sapere della partecipazione di Rafa Nadal e anche di Carlos Alcaraz, che a causa di problemi muscolari ad un avambraccio ha rinunciato ai tornei di Montecarlo e Barcellona. Sarà nutrita nella capital spagnola la presenza degli italiani, dato che già ammessi al tabellone principale sono oltre a Sinner Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Altri potranno poi accedere al torneo grazie alle qualificazioni.